СБУ: пленные российские спецназовцы находятся в Киеве

Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказала спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Эта информация не соответствует действительности", - отметила Гитлянская.

"Очень странно, что украинские СМИ так активно подхватили российские фейки", - добавила она.

По ее словам, Ерофеев и Александров находятся в Киеве.

Читайте такжеАдвокат задержанных спецназовцев РФ назвала фейком информацию об обмене"Российские военные (Ерофеев и Александров, - ред.) сейчас в Киеве и продолжают ожидать завершения расследования и суда. Продолжаются следственные действия", - подчеркнула она.

"Я думаю, что они (руководство государства) уже декларировали, что это дело будет доведено до суда, и сегодня мы хотим показать, что российские военные действительно есть в Украине, действительно воюют на стороне террористов, и я думаю, что для нас принципиально довести это дело до суда", - подытожила она.

Ранее в Минобороны Украины также не подтвердили информацию об обмене Александрова и Ерофеева.

Перед этим российская "Газета.Ru" написала о якобы состоявшемся обмене россиян Александрова и Ерофеева на бойцов, воевавших на стороне Украины.

Спецназовцы ГРУ ГШ РФ Евгений Ерофеев и Александр Александров были задержаны возле Счастья Луганской области 19 мая.