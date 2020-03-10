Боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины, ранен военный

Позиции украинских военных боевики обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями минометов, а также гранатометов, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 9 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид", а именно: рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БпЛА враг сбросил ВОГ-17; дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Шесть обстрелов противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин; вблизи Зайцевого - из 82-мм миномета - 4 мины; неподалеку Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Майское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Отмечается, что боевики, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, осуществили обстрел санитарного автомобиля, который имел маркировочные эмблемы Красного креста. Они сбросили на крышу транспортного средства при помощи беспилотных летательных аппаратов два заряда ВОГ-17.

"Вчера, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражение", - добавили в штабе

С началом текущих суток, 10 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".