Российские оккупанты на Донбассе атаковали военно-медицинский автомобиль (фото)

Противник сбросил с беспилотных летательных аппаратов два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста.

Российские оккупанты атаковали военно-медицинский автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил возле населенного пункта Талаковка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, противник совершил обстрел с помощью беспилотных летательных аппаратов, с которых сбросил два заряда ВОГ на крышу санитарного автомобиля, на котором была четко видна маркировка эмблемы Красного креста.

«К счастью, никто из украинских защитников не пострадал. Такие преступные действия в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение вооруженными формированиями Российской Федерации всеми правилами международного гуманитарного права по ведению боевых действий», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, с начала суток по состоянию на 12:00 на Донбассе зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск, однако боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.