Террористы "ДНР" выдвинули условие для проведения нового обмена пленными

До его выполнения боевики не намерены обсуждать новый обмен.

Боевики так называемой "ДНР" выдвинули украинской стороне условие для проведения нового обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщают информационные ресурсы террористов, об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

По ее словам, представители боевиков в подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске не будут обсуждать новый обмен до полного окончания процедуры "процессуальной очистки" переданных им лиц во время прошлого обмена.

"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речи идти не может", - заявила она.

Читайте такжеВ России заявили об отсутствии новых договоренностей с Украиной об обмене

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

В числе тех, кого Украина передала боевикам, есть лица, в отношении которых продолжается рассмотрение дел в судах. В частности, в одном из судов Киева проходят заседания по обвинению бывших "беркутовцев" в массовых расстрелах на Майдане в феврале 2014 года.