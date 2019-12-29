Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" завершен - Офис президента (фото, видео)
16:11, 29 декабря 2019Политика
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Обмен состоялся по формуле 60 на 52.
Иллюстрация REUTERS
Процедура обмена установленными удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией боевиками завершена.
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Об этом сообщает Офис президента.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области проводится обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.
На КПВВ "Майорское" готовятся к обмену пленными
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