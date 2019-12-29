Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" завершен - Офис президента (фото, видео)

Обмен состоялся по формуле 60 на 52.

Процедура обмена установленными удерживаемыми лицами между Украиной и контролируемыми Россией боевиками завершена.

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Об этом сообщает Офис президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области проводится обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.