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Обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" завершен - Офис президента (фото, видео)

16:11, 29 декабря 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Офис президента.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области проводится обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Согласно предварительным данным, из плена ОРДЛО сегодня будут освобождены 80 украинцев.

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