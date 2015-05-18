Задержанные на Луганщине российские военные завтра встретятся со СМИ - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Завтра будет организована с ними встреча со СМИ, эти двое военных дадут ответы на все вопросы. Пока что место их пребывания не разглашается», - добавил представитель АП по вопросам АТО.

Он подчеркнул, что Россия не сможет на этот раз рассказывать, что их военные просто заблудились.

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«Российской Федерации, руководству этой страны не удастся сказать, что эти ребята просто заблудились на территории Украины. Эти военные шли на выполнение боевого задания, они шли убивать наших воинов», - сказал Лысенко.

«Было боевое столкновение диверсионно-разведывательной группы противника с нашими военными, обычными нашими пехотинцами, которые несли службу. Благодаря слаженности действий нашим ребятам удалось своевременно обнаружить эту группу, большинство этой группы погибли и двое военнослужащих, в частности офицер и сержант российской армии, попали к нам в плен, оба были ранены в этом бою», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая, председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет".