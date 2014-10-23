Зарубежные военные эксперты нашли доказательства наличия российских танков у боевиков (фото)

Как сообщает издание, фото сожженных танков показали четырем независимым экспертам, которые подтвердили, что этот тип используется исключительно в российской армии.

Читайте такжеПод Мариуполем танки боевиков ведут непрерывную боевую стрельбу - СНБО

По меньшей мере одна из машин, согласились эксперты, является танком T-72BM, русской модификацией известного советского танка. Как говорят эксперты, опрошенные Reuters, неизвестно, чтобы эту модель танков экспортировали, сообщает Голос Америки.

«Большое количество таких танков использует российская армия, но нет данных об их экспорте или использовании за рубежом», - цитирует агентство военного аналитика из лондонского Международного института стратегических исследований Джозефа Демпси. По его словам, наличие этого танка на территории Украины свидетельствует о поставках Россией оружия сепаратистам.

Кроме того, по данным Reuters, противотанковые ракеты, обнаруженные вблизи десятков разрушенных танков, также свидетельствуют о причастности России, поскольку на месте были обнаружены части ракет противотанкового комплекса «Корнет». Трое опрошенных агентством экспертов засвидетельствовали, что Украина не имеет противотанковых ракетных комплексов такого типа.

По данным Reuters, в траншеях возле танков обнаружили упаковки из-под сухпайков, с этикеток которых следует, что они сделаны для Минобороны России. В компании, которая их производит, подтвердили, что эти пайки не продают за пределы России.

Россия неоднократно отрицала присутствие своих регулярных войск в Украине, о чем заявляют Киев и Запад, и утверждала, что российские военные или заблудились во время учений, или взяли отпуск и поехали на украинский восток добровольцами.