Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из минометов и гранатометов

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки не было.

На протяжении прошлых суток, 25 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 2 обстрела: вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, у Марьинки – из стрелкового оружия.

6 обстрелов российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Троицкого – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Новолуганского и Зайцевого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Марьинке Донецкой области боевики так называемой «ДНР» подстрелили женщину, которая шла по городу с трехлетним ребенком.