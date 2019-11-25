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В Марьинке боевики подстрелили женщину, гулявшую с трехлетним ребенком

14:02, 25 ноября 2019
Война
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Об этом сообщается на странице 28 ОМБр имени Рыцарей зимнего похода в Facebook.

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«Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка в результате обстрелов из стрелкового оружия со стороны незаконных вооруженных формирований, был ранен гражданский», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданка передвигалась по городу со своим ребенком. Враг совершил несколько выстрелов. Пуля попала пострадавшей в руку. Сейчас женщина находится в больнице города Курахово, состояние стабильное.

Фото: штаб ООС

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Теги: #боевики#война на Донбассе#ООС