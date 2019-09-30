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На Донбассе погибла боец "Айдара" Анастасия Витовская: ей был 21 год

10:27, 30 сентября 2019
Война
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Анастасию Витовскую смертельно ранили возле Железного / фото: facebook.com/24AIDAR

Об этом сообщается на странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в соцсети Facebook.

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Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное.

Погибшей защитнице Украины был только 21 год.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября в бою с оккупантами на Донбассе погиб лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.

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Теги: #война на Донбассе#Айдар