На Донбассе погибла боец "Айдара" Анастасия Витовская: ей был 21 год

Защитница Украины получила множественные осколочные ранения.

В Донецкой области 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская.

Об этом сообщается на странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в соцсети Facebook.

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Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное.

Погибшей защитнице Украины был только 21 год.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября в бою с оккупантами на Донбассе погиб лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.