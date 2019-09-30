На Донбассе погибла боец "Айдара" Анастасия Витовская: ей был 21 год
10:27, 30 сентября 2019Война
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Защитница Украины получила множественные осколочные ранения.
Анастасию Витовскую смертельно ранили возле Железного / фото: facebook.com/24AIDAR
В Донецкой области 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская.
Об этом сообщается на странице 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в соцсети Facebook.
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Анастасия Витовская погибла от множественных осколочных ранений. Смертельные ранения она получила близ города Железное.
Погибшей защитнице Украины был только 21 год.
Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября в бою с оккупантами на Донбассе погиб лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.
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