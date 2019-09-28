Потери на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца Нацгвардии (фото)

У бойца остались жена и маленький сын.

За прошедшие сутки в бою с оккупантами на Донбассе погиб лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

"С невыразимой болью сообщаем о гибели нашего собрата. 27 сентября, в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и отдал свою жизнь, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Маркив принимал участие в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

Собратья вспоминают его как спокойного и доброжелательного. У бойца остались жена и маленький сын.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.