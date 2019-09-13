На Донбассе ранены шестеро украинских военных

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

На Донбассе с начала суток в результате вражеских обстрелов ранены шесть украинских военных.

Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил в Facebook, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений украинских войск из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 8 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды неподалеку от Новотроицкого, вблизи Марьинки, Талаковки, Авдеевки, Опытного и Верхнеторецкого.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: в районе Зайцево, Майорска и Новгородского.

"На протяжении текущих суток в результате вражеских обстрелов шесть военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сообщается в сводке.