Оккупанты прибегли к огневым провокациям на Донбассе - ранены два бойца

С начала суток враг 4 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

На Донбассе сегодня в результате обстрелов оккупантами ранены два украинских бойца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник сообщил на брифинге.

«В результате сегодняшних обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Сейчас продолжаются мероприятия по оказанию им неотложной медицинской помощи», - отметил Мотузяник.

По его информации, с начала суток противник на Донбассе четыре раза открывал огонь по позициям Объединенных сил.

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Так, в 3.30 утра в районе с. Зайцево зафиксирован вражеский минометный огонь с расходом пять мин 82-го калибра. Через 2 часа противник применил минометы того же калибра при обстреле Майорска. Тогда оккупанты выпустили в сторону оборонительных позиций ВСУ 10 мин.

Также вражеский огонь из пехотного оружия фиксировался неподалеку от Новотроицкого и Марьинки.

Спикер отметил, что военнослужащие из состава Объединенных сил полностью контролируют противника по всей линии разграничения и готовы к любым враждебным действиям со стороны оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября боевики на Донбассе 23 раза обстреляли позиции Объединенных сил, погиб один военнослужащий из состава Нацгвардии.