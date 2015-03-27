За сутки в зоне АТО ранен один военный - штаб
13:20, 27 марта 2015Война
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За сутки в зоне антитеррористической операции на востоке Украины получил ранения один украинский военный.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранения.
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Как сообщал УНИАН, с 20 часов вечера 26 марта до 8 часов утра 27 марта зафиксировано восемь обстрелов сил АТО.
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