За сутки в зоне АТО ранен один военный - штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель штаба АТО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

По его словам, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный, один боец получил ранения.

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Как сообщал УНИАН, с 20 часов вечера 26 марта до 8 часов утра 27 марта зафиксировано восемь обстрелов сил АТО.