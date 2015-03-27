С 20 вечера до 8 утра зафиксировано восемь обстрелов сил АТО - пресс-центр

В то же время, боевики и дальше продолжают наносить огневые удары из тяжелого артиллерийского вооружения, сообщает пресс-центр АТО.

"На Донецком направлении в 20.45 преступники вели огонь из 120 - миллиметровых минометов по нашим позициям вблизи Славного. Также, из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли Пески", - сказано в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ: в Широкино разрушены около 60% зданийКроме того, бандформирования применяли 120-миллиметровые минометы на Мариупольском направлении. С 22.55 и почти до часа ночи боевики наносили удары по Широкино.

После полуночи на Луганщине боевики из стрелкового оружия вели огонь по опорном пункта украинских силовиков в районе поселка Сокольники.

В общем, с 20 вечера до полуночи противник 7 раз применял оружие. Еще один случай нарушения режима тишина зафиксирован с полуночи до 5 утра.