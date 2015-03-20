За сутки в зоне АТО ранены трое военных - штаб

За сутки в зоне АТО получили ранения трое военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, трое получили ранения", - сказал Лысенко.