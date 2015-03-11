Украина в Дебальцево потеряла 66 бойцов, более 300 получили ранения - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном.

Читайте такжеПорошенко: Во время выхода сил АТО из Дебальцево погибли 19 украинских военных

"15 февраля в 00:00 часов было выдвинуто требование относительно полного прекращения огня, и как было договорено, это должно было произойти во всех частях востока, но затем началась массированная атака на Дебальцевском направлении. 66 солдат потеряла украинская сторона, более 300 раненых, но мы все равно настаиваем, чтобы Украина продолжала выполнять обязательства в соответствии с Минскими договоренностями", - подчеркнул Порошенко.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель США в ООН Саманта Пауэр заявила, что в Дебальцево Донецкой области было найдено 500 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов боевиков.