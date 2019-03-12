Боится повторить судьбу Захарченко: главарь "ДНР" засветился на празднике в окружении охраны (фото)

Видно, что на площади главаря "ДНР" окружили охранники, в кадр также попал автоматчик.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в гуляниях на Масленицу, которые прошли в воскресенье, 10 марта, в Амвросиевке.

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Сепаратистские телеканалы посвятили этому сюжеты своих информационных программ. Среди кадров с мероприятия есть и те, где видна охрана Пушилина, пишут "Новости Донбасса".

Видно, что на площади его окружили охранники, в кадр также попал автоматчик. Позади стояли собравшиеся местные жители.

В одном из сюжетов были кадры того, как Пушилин шел на площадь мимо черного внедорожника. По всей видимости, это машина из его кортежа.

Два черных внедорожника были видны и на общем плане. Также в сюжет попал микроавтобус с надписью «Разминирование».

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса.

Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.