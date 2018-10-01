Убийство Захарченко попало на видео: журналист прокомментировал запись с камеры

Момент взрыва, в результате которого погиб Захарченко, зафиксирован камерой, установленной снаружи кафе "Сепар".

Опубликованное видео ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко, по словам журналиста Дениса Казанского, свидетельствует о том, что его убили "свои".

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Об этом Казанский написал на своей странице в Twitter. "Видео последних секунд жизни Захарченко интересно тем, что в кафе всюду были камеры. И на входе, и внутри. И это еще раз подтверждает, что посторонний человек не мог установить взрывчатку. Киллер есть на видео. Но его так и не показали. Отгадайте с трех раз, почему", - отметил он.

"Еще последнее видео Захарченко наглядно показывает, что можно иметь хоть четыре джипа вооруженной охраны, но если захотят убить - вся эта орда не поможет", - добавил журналист.

Ранее в эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, якобы установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.