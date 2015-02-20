Боевики за день 41 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Обстрелы позиций украинских войск и мирных населенных пунктов в зоне АТО продолжаются. За день, противник 41 раз наносил удары по силам антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра АТО, наибольшая активность врага наблюдалась на Донецком направлении. Трижды противник из танков обстреливал Опытное, дважды с «Градов» Авдеевку и Пески. Артиллерийские и минометные удары опять же настигли Авдеевку, Пески, Водяное, Опытное.

Также на Мариупольском и Луганском направлениях преступники в течение дня из стрелкового оружия, минометов и гранатометов вели огонь по поселкам Широкино и Сокольники.

Кроме того, в районе поселка Лозовое, недалеко Дебальцево, наш опорный пункт 6 раз обстреляли из стрелкового оружия.

В то же время, наши войска после перегруппировки обустраивают новую линию обороны вблизи Артемовска.