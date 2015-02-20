За сутки в зоне АТО погибли двое украинских бойцов - Генштаб
16:51, 20 февраля 2015Война
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В течение суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих.
В Генштабе сообщили о количестве погибших в зоне АТО за сутки / cxid.info
Об этом сообщил во время пресс-конференции и.о начальника пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев, передает Громадське ТВ.
Кроме того, по его словам, во время выхода из Дебальцево военным удалось вывести всю подвижную технику.
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