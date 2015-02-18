Около 150 бойцов 128-й бригады смогли прорваться через окружение из Дебальцево

10:49, 18 февраля 2015
Война
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Украинские военные прорываются через окружение под постоянными обстрелами небольшими разрозненными группами.

REUTERS

100-150 из около 2000 бойцов 128-й бригады к утру смогли прорваться через окружение в Дебальцево и сейчас находятся в Артемовске, сообщает источник УНИАН.

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Положение тяжелое, боевики постоянно обстреливают украинских военных, поэтому отходят небольшими группами, - сообщает источник.

Чтобы прорваться через окружение используют всю уцелевшую технику.

Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО начали вывод войск из Дебальцево.

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