Около 150 бойцов 128-й бригады смогли прорваться через окружение из Дебальцево
10:49, 18 февраля 2015Война
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Украинские военные прорываются через окружение под постоянными обстрелами небольшими разрозненными группами.
REUTERS
100-150 из около 2000 бойцов 128-й бригады к утру смогли прорваться через окружение в Дебальцево и сейчас находятся в Артемовске, сообщает источник УНИАН.
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Положение тяжелое, боевики постоянно обстреливают украинских военных, поэтому отходят небольшими группами, - сообщает источник.
Чтобы прорваться через окружение используют всю уцелевшую технику.
Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО начали вывод войск из Дебальцево.
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