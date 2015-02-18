Силы АТО начали вывод войск из Дебальцево (фото)

Об этом сообщает народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Отвод войск из Дебальцево осуществляется планово и организовано», - заявил он.

«Все сказки о контроле за Логвиново оказались сказками - тыква не превратилась в карету. Трассу Дебальцево-Артемовск мы не контролируем именно из-за Логвиново. Другие дороги плотно держит Нацгвардия, «Донбасс» и части ВСУ. Противник пытается перерезать эти дороги и помешать выходу группировки», - добавил Семенченко.

Читайте такжеБоевики не допускают наблюдателей ОБСЕ и иностранных журналистов в Дебальцево Также он отметил, что «начала работать наша артиллерия, которая не дает противнику собираться в ударные кулаки, давит его огневые точки. Дорогу жизни плотно держат наши части, постоянно отбивая атаки террористов. Работают гаубица, грады, ураганы, минометы, танки».