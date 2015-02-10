За сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военнослужащих

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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По его словам, в течение суток незаконными вооруженными формированиями было осуществлено почти 87 обстрелов позиций сил АТО, количество населенных пунктов, которые были обстреляны за минувшие сутки, около 30.

"В результате боевых столкновений, обстрелов позиций украинских военнослужащих Украина потеряла 7 военнослужащих, еще 23 получили ранения разной степени тяжести", - сообщил ВладиславСелезнев.

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро в госпиталях и медицинских учреждениях находится 559 украинских солдат, из них 28 тяжелораненых.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли 9 украинских военнослужащих, еще 26 получили ранения.