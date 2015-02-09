В зоне АТО за сутки погибли 9 украинских военных, 26 - получили ранения

Об этом заявил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"В течение суток незаконными вооруженными формированиями осуществлено 100 обстрелов сил антитеррористической операции в районах более 30 населенных пунктов. В результате боевых столкновений, огневых поражений Украина потеряла 9 военнослужащих, 26 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Всех военных направляют в медицинские заведения, где с ними работают медики и оказывают соответствующую медицинскую помощь", - рассказал Владислав Селезнев.

По предоставленной им информации, по состоянию на утро понедельника в госпиталях и лечебных заведениях находятся 495 военнослужащих, в том числе 23 тяжелораненых бойца.