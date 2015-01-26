Террористы "войска Донского" обстреляли Попасную: есть погибшие

Об этом в эфире телеканала "112.Украина" заявил руководитель пресс-службы Луганской облгосадминистрации Ярослав Галас.

"Продолжаются обстрелы из артиллерии со стороны Первомайска, который в 10 километрах от Попасной находится, там так называемые козаки "войска Донского". Есть попадания в жилые дома", - сообщил Галас.

По его словам, всего в течение дня террористы пять раз попали в жилые дома, школу и помещение "Укртелекома".

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Он также сообщил, что пока известно о трех погибших местных жителях среднего и старшего возраста в результате обстрелов.

Напомним, что 22 января террористы обстреляли Попасную снарядами нового образца, от которых остались огромные воронки - намного больше, чем от реактивных снарядов из Градов или минометных мин.

Как сообщалось,террористами под Попасной руководит начальник штаба армии России.