Пресс-центр АТО: Боевиками в районе Попасной руководит начальник штаба российской армии (фото)

Руководство российско-террористических войск, которые ведут наступательные действия против сил АТО в районе Попасной, осуществляет начальник штаба российской армии.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, по имеющейся информации, руководство российско-террористических войск, которые ведут наступательные действия против украинских подразделений в районе населенного пункта Попасная, осуществляет лично начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Кузовлев Сергей Юрьевич", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 25 января заявил, что завтра украинская сторона опубликует полный отчет по доказательствах относительно обстрела террористами Мариуполя, среди которых есть граждане России.