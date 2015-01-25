Пресс-центр АТО: Боевиками в районе Попасной руководит начальник штаба российской армии (фото)

17:39, 25 января 2015
Война
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Начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Кузовлев Сергей Юрьевич руководит боевиками под Попасной.

Кузовлєв віддає накази бойовикам на Донбасі / Скріншот

Руководство российско-террористических войск, которые ведут наступательные действия против сил АТО в районе Попасной, осуществляет начальник штаба российской армии.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Так, по имеющейся информации, руководство российско-террористических войск, которые ведут наступательные действия против украинских подразделений в районе населенного пункта Попасная, осуществляет лично начальник штаба 58 армии Южного военного округа РФ генерал-майор Кузовлев Сергей Юрьевич", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 25 января заявил, что завтра украинская сторона опубликует полный отчет по доказательствах относительно обстрела террористами Мариуполя, среди которых есть граждане России.

Сообщение by Пресс-центр АТО.

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