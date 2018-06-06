За сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных

Боевики 31 раз нарушали режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 5 июня, боевики 31 раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранены трое украинских военных.

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Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепиловка, Крымское, Новотошковское, на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где российско-оккупационные войска 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра. На прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

Также в ООС сообщили о сбитии вражеского беспилотника.

"Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага", - говорится в сообщении.

Во время боевых действий за минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, четверо ранены.

Как сообщал УНИАН, напуганные постоянными обстрелами жители Южного, которое недавно освободили наши воины, боятся дальше оставаться в селе. Боевики умышленно целятся по домам зажигательными боеприпасами и жгут все вокруг, сея панику и страх.