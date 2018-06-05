Боевики умышленно лупят по домам освобожденного поселка Южное: там осталось лишь несколько семей (видео)

Часть людей перебралась в Торецк, другая – в оккупированную Горловку. Однако несколько семей до сих пор не решаются покинуть родное село.

Напуганные постоянными обстрелами жители поселка Южное Донецкой области массово бегут из села.

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Как говорится в сюжете ТСН, пока военные разминируют территорию вокруг села Южное, люди бегут из зоны боевых действий. Напуганные постоянными обстрелами жители Южного, которое недавно освободили наши воины, боятся дальше оставаться в селе. Боевики умышленно целятся по домам зажигательными боеприпасами палят все вокруг, сея панику и страх, отмечают журналисты.

По словам местной жительницы, дом которой пострадал от обстрелов, боевики давно предупреждали людей, чтобы шли прочь из деревни.

Часть людей перебралась в Торецк, другая – в оккупированную Горловку. Однако несколько семей до сих пор не решаются покинуть родное село.