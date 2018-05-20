В ООС заявили о принятии ряда решений для улучшения ситуации с безопасностью на Донбассе

Командующий ООС выразил обеспокоенность обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и возмущение случаями гибели мирных жителей Донбасса.

Командование Объединенных сил приняло ряд решений и отдало необходимые распоряжения для улучшения ситуации с безопасностью на линии разграничения на Донбассе.

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Об этом говорится в обращении командующего Объединенными силами Сергея Наева относительно обострения ситуации в районе проведения ООС, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Наев выразил обеспокоенность обострением ситуации по обе стороны линии разграничения и возмущение случаями гибели мирных жителей Донбасса.

«Хочу официально заявить, что командованием Объединенных сил принят ряд решений и отданы необходимые распоряжения, реализация которых позволит улучшить ситуацию с безопасностью и избежать жертв среди мирного населения, проживающего в непосредственной близости как к позиции украинских войск, так и в населенных пунктах, временно оккупированных войсками страны-агрессора», - заявил он.

Командующий Объединенными силами отметил, что украинские воины никогда не использовали мирное население в качестве живого щита и никогда не рассматривали мирное население как объект атаки.

«Я отдал прямой приказ всем украинским подразделениям вдоль линии разграничения оказывать всестороннюю поддержку деятельности персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с соблюдением всех мер безопасности персонала Миссии и мест, где они работают», - отметил Наев.

По его словам, международные наблюдатели должны чувствовать понимание и поддержку от каждого украинского военного и от каждого гражданина Украины.

«В свою очередь командование Объединенных сил рассчитывает на объективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, беспристрастную и четкую оценку относительно того, кем именно и как вызвано текущее обострение», - говорится в обращении.