ООС на Донбассе: ситуация на линии фронта обострилась

По данным Минобороны, враг неоднократно применял запрещенные виды вооружения.

В течение суток с полуночи до 12:00 20 мая российско-оккупационные бандформирования на Донбассе совершили 22 обстрела позиций сил операции Объединенных сил.

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

«Ночью ситуация на линии фронта обострилась. С полуночи до 12:00 зафиксировано 22 прицельных вражеских обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Враг применял запрещенные Минскими соглашениями тяжелые виды вооружения», - сказал он.

Также Гуцуляк добавил, что сразу после полуночи, в течение часа, со стороны оккупированного Докучаевска Донецкой области противник совершил около 60 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм по украинским войскам, расположенным у Новотроицкого.

«В 5:20 в течение 40 минут боевики российской оккупационной администрации выпустили 20 реактивных снарядов из систем «Град» и 10 мин 120 калибра по нашим защитникам Авдеевки», - сообщил представитель Минобороны.

Гуцуляк также добавил, что, по состоянию на 12:00, раненых среди украинских военных нет.