Командующий Объединенных сил пообещал РФ "быстрый и эффективный" ответ в случае расширения агрессии
Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев заявил, что ответ на возможное расширение агрессии или применение авиации Россией на Донбассе будет быстрым и эффективным.
Об этом он сказал на брифинге в Краматорске.
«Противник может считать это (внедрение новейших автоматизированных систем управления войсками - УНИАН) ответом на угрозы, которые поступают от некоторых российских деятелей относительно планов расширения агрессии РФ против Украины или о привлечении новых средств, например, авиации. Ответ ВСУ на такие действия, если противник на них решится, будет быстрым и эффективным», - заверил он.
Однако, по словам Наева, военная операция - это лишь один из элементов для достижения главной цели - восстановления на всей территории украинского Донбасса мирной безопасной и обеспеченной жизни.
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«Понятно, что мы будем давать суровый отпор провокациям противника. Особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов, на КПВВ на линии соприкосновения», - подчеркнул Наев.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других воинских формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к принятию мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий Объединенными силами, который назначается президентом по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами. Согласно закону, командующий Объединенными силами реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.
В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
30 апреля Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля. Президент отметил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенными силами. По словам президента, АТО может быть восстановлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.