Командующий Объединенных сил пообещал РФ "быстрый и эффективный" ответ в случае расширения агрессии

Сергей Наєв подчеркнул, что ВСУ будут давать суровый отпор всем провокациям противника на Донбассе.

Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев заявил, что ответ на возможное расширение агрессии или применение авиации Россией на Донбассе будет быстрым и эффективным.

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске.

«Противник может считать это (внедрение новейших автоматизированных систем управления войсками - УНИАН) ответом на угрозы, которые поступают от некоторых российских деятелей относительно планов расширения агрессии РФ против Украины или о привлечении новых средств, например, авиации. Ответ ВСУ на такие действия, если противник на них решится, будет быстрым и эффективным», - заверил он.

Однако, по словам Наева, военная операция - это лишь один из элементов для достижения главной цели - восстановления на всей территории украинского Донбасса мирной безопасной и обеспеченной жизни.

Читайте такжеКомандующий Объединенных сил на Донбассе пересмотрит схемы минно-взрывных заграждений

«Понятно, что мы будем давать суровый отпор провокациям противника. Особенно тем, которые связаны с обстрелами мирных населенных пунктов, на КПВВ на линии соприкосновения», - подчеркнул Наев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Среди прочего, законом предусмотрено, что руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины, других воинских формирований, МВД, Нацполиции, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере гражданской защиты, привлекаемых к принятию мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ непосредственно в Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий Объединенными силами, который назначается президентом по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами. Согласно закону, командующий Объединенными силами реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.

В марте президент Украины Петр Порошенко назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

30 апреля Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля. Президент отметил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенными силами. По словам президента, АТО может быть восстановлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.