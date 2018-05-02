Командующий Объединенных сил: противник на Донбассе предсказуем
12:01, 02 мая 2018Война
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По словам Наєва, на Донбассе будет проведено обязательное дооборудование и усиление оборонительных сооружений, создание нового укрытия для личного состава и техники.
Наев отметил стойкость и профессионализм украинских военных / фото УНИАН
Командующий Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев считает, что противник украинской армии на Донбассе коварен, но предсказуем.
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Об этом он заявил на брифинге в Краматорске.
«Мы хорошо понимаем, насколько коварен и одновременно предсказуем наш противник, поэтому все усилия будут приложены к укреплению позиций ВСУ на линии столкновения», - сказал он и добавил, что это означает, что будет проведено обязательное дооборудование и усиление оборонительных сооружений, создание нового укрытия для личного состава и техники.
«Украинский солдат доказал стойкость и профессионализм на поле боя, его мужество и преданность никогда не подвергались сомнению», - подчеркнул командующий.
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