На Донбассе с начала года погиб 21 украинский военный - Порошенко

Порошенко отметил, что «десятки тысяч российских военных пришли, чтобы убивать украинцев».

Президент Петр Порошенко заявил, что с начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный, и еще 90 получили ранения.

Об этом он сказал во время выступления на Украинском ланче «Украина на передовой войны нового типа: уроки для Запада и перспективы для мира» в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Мы потеряли с начала 2018 года 21 военного убитым, и 90 получили ранения», - сообщил Порошенко.

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Порошенко отметил, что «десятки тысяч российских военных пришли, чтобы убивать украинцев».