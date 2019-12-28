Экскурсия по польской столице: что посмотреть в Варшаве за один день

Где гулять и что посмотреть в городе, который заслуженно называют северным Парижем

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь, расположенная между Королевским замком и Старым городом Варшавы, является одним из красивейших мест во всей Польше. На площади часто устраивают концерты, выступления, народные собрания, а зимой — рождественские базары. Здесь находятся множество уютных кафе, в которых можно отдохнуть перед тем, как отправиться в Старый город Варшавы или на экскурсию в Королевский замок.

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Старый город

Сейчас туристы в Варшаве не могут даже представить, что практически весь старый город по приказу Гитлера был разрушен в 1944 году. После многочисленных бомбардировок город потерял практически все исторические здания, оказался в руинах на 85%, а восстановили его лишь в 1970-х годах. Позже Варшаву справедливо внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО как совершенный пример восстановления уничтоженного имущества.

Сам по себе Старый город Варшавы относительно небольшой, а потому полностью посмотреть его можно за пару часов. Советуем начать свое путешествие с Замковой площади, где расположен Королевский дворец. В центре площади возвышается колонна, посвященная королю Сигизмунду. Красивый вид на Замковую площадь открывается с башни Костела св. Анны.

Королевский замок

Ранее этот замок был резиденцией польских монархов, позже местом заседания Сейма Речи Посполитой, а в наши дни – это музей, где проводятся различные выставки, лекции и концерты.

Основные экспозиции расположены в залах замка, а наиболее известными смотровыми помещениями являются: Овальная галерея, Рыцарский, Мраморный и Тронный залы, Зал собраний, Большой зал, замковая капелла.

По пути, на Рыночной площади, обязательно нужно сделать фото у знаменитой скульптуры Русалочки, которая является символом Варшавы и изображена на гербе города.

Дорога, которая начинается от Замковой площади и «собирает» практически все достопримечательности Варшавы, называется Королевский тракт. Простирается она аж до королевских садов Лазенковского парка. Самая красивая улица Королевского тракта – Краковское предместье. Здесь расположен дворец Радзивилов, где когда-то Шопен давал свой первый концерт. Сейчас в этом здании находится Совет министров Польши.

Парк Лазёнки

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Парк Лазёнки – самый большой парк Варшавы, находится он в центре города и занимает 76 гектара земли. Его основатель гетман Станислав Любомирский обожал проводить время на природе и соорудил на территории парка купальню, откуда и пошло название парка.

Сейчас парк Лазёнки является райским местом для туристов. Направляясь туда не забудьте захватить с собой вкусности для ручных белочек, которые там обитают.

Также на территории парка расположен Мысливецкий дворец, построенныый на острове. В народе его называют «дворец на воде».

Дворец Вилянув

Необычный дворец расположен на юге Варшавы. Он был построен на территории старинного парка в 1968 году Августином Лоцци для короля Яна Собески.

Территория Вилянувского дворца с окружившими его садами составляет 45 гектаров. Здесь можно покататься на лодке по Вилянувскому озеру, насладиться живописными видами и архитектурой дворца.

Дворец культуры и науки

Настоящим символом и изюминкой Варшавы является Дворец культуры и науки, который в виду своих архитектурных особенностей можно смело назвать «Польским министерством магии».

Читайте такжеТаинственный Черный лес: отправная точка – ФрайбургДворец является самым высоким зданием во всей Польше, высота его составляет 234 метра. Это был советский подарок Сталина польскому народу. Интересно то, что поляки не слишком любят дворец, утверждая, что он уродует центр города.

В 2000-м году в небоскреб были встроены часы, и он стал тогда самым высоким в мире небоскребом с часами. Но через два года дворец был отодвинут на второе место токийским небоскребом NTT Docomo Yoyogi Building. Сейчас же со смотровой площадки Дворца культуры и науки открывается лучшая панорама на город.

Висячие сады на крыше библиотеки Варшавского университета

Сад на крыше библиотеки по праву считается одним из самых красивых в Европе. Общая площадь библиотеки составляет гектар и более половины этой территории занята флорой. Сад состоит из двух частей: верхнего и нижнего сада, которые связаны между собой водным каскадом.

На первом этаже справа находится вход в библиотеку и заходить туда могут только студенты. Слева для туристов расположены кофейни и магазины. А приятным бонусом при посещении сада станет незабываемый вид на Варшаву и реку Висла.

Музеи

Читайте такжеРимские каникулы: гид по самым ярким локациям столицы ИталииВсе ценители творчества Фредерика Шопена и просто хорошей музыки обязательно должны посетить музей, посвященный известному композитору. В нем на четырех этажах разместились 11 залов с сенсорными мониторами и мультимедийными экспозициями. Во дворце отовсюду доносится авторская музыка, а в воздухе витает запах любимых цветов Шопена – фиалок.

Музей истории польских евреев POLIN – интерактивный музей в районе, который до войны населяли евреи. Открыли его в 2013 году к 70 годовщине восстания в Варшавском гетто. Здание из стекла, бетона и меди в стиле постмодерн, спроектированное финским архитектором Райнером Махламяки, получило несколько престижных наград в области архитектуры и стало популярным местом для фанатов Instagram.

Сам же музей в 2016 был признан лучшим в Европе. Выставка музея познакомит вас с историей евреев в Польше: от прибытия сюда еврейских купцов в 16 веке до массовых репрессий во время Второй мировой. Экспозиция разделена на 8 галерей: от реконструкции быта еврейской общины Польши несколько веков назад до коридора, по которому евреи шли в газовые камеры.

Национальный музей – крупнейший художественный музей польской столицы, основанный более чем 150 лет назад. В коллекции представлены произведения искусства с античных времен до 20 века: картины, скульптуры, гравюры, рисунки, монеты, медали, книги, фотографии и иконы.

В том же здании расположен Музей Войска Польского, где вас ждет знакомство с экспонатами, рассказывающими интересные исторические факты о победах польских воинов. В музее вы увидите армейские мундиры поляков различных времен, большое собрание доспехов и средневекового оружия.

Варшавский музей карикатуры – самый знаменитый подобный музей в Европе. Его основал в 1978 году местных художник Лапиньский на территории дворца Примаса. В основном в музее представлены работы польских художников, но в последние годы коллекция работ расширилась за счет карикатур иностранных мастеров.

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Таким образом, Варшава станет отличным направлением для поездки, например, на выходные. Особенно не стоит упускать шанс осмотреть столицу Польши, если вы планируете лететь оттуда дальше в западную Европу: здесь очень удобная инфраструктура, и вам вполне хватит даже одного дня, чтобы осмотреть основные достопримечательности.

Ольга Броскова