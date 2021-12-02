На праздник собрались сотни жителей и гостей города.

Главная елка Нью-Йорка 1 декабря возле Рокфеллер-центра загорелась рождественскими огнями. Церемония собрала сотни зрителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН

12-тонное дерево привезли из штата Мэриленд. Высота елки почти 24 метра. Чтобы ее украсить, понадобилось более 50 тысяч светодиодов, а на верхушке светится 400-килограммовая звезда, украшенная тремя миллионами кристаллов Сваровски.

В рамках праздника на площади прошел концерт. Празднование продлилась до утра.

Стоит отметить, что это уже 89 церемония зажжения рождественской елки в Нью-Йорке.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 ноября в столице США Вашингтоне к новогодним праздникам уже украсили официальную резиденцию президента страны. По традиции, это сделала первая леди США Джил Байден с помощью сотни волонтеров.

Центральной елкой Белого дома стала 5-метровая пихта в Овальном кабинете, рабочей комнате президента США. На главной елке резиденции красуются белые голуби и ленты с названиями американских штатов

Кроме того, сезон рождественских ярмарок начнется по-разному в городах Европы. Одна из древнейших и крупнейших европейских ярмарок уже открылась во французском Страсбурге, который еще называют столицей Рождества. Однако пускают туда лишь с COVID-сертификатом и маской. Однако во многих немецких городах рождественские ярмарки отменили из-за карантинных ограничений. Закрыты они и в Чехии, а также и в Словакии и Австрии, которые ввели полный локдаун.

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Автор: Анастасия Горбачева