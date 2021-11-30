По традиции дом декорировала первая леди страны.

В столице США Вашингтоне к новогодним праздникам уже украсили официальную резиденцию президента страны - Белый дом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку (видео)По традиции, это сделала первая леди США Джил Байден с помощью сотни волонтеров. Супруга президента Байдена также выбрала и нынешнюю тему декораций, получившую название "Подарки от сердца".

"Вместе они украсили 41 елку, развесили почти два километра праздничных лент и более чем десять тысяч орнаментов", - говорится в сюжете.

Центральной елкой Белого дома стала 5-метровая пихта в Овальном кабинете, рабочей комнате президента США. На главной елке резиденции красуются белые голуби и ленты с названиями американских штатов.

Напомним, сезон рождественских ярмарок начнется по разному в городах Европы. Одна из древнейших и крупнейших европейских ярмарок уже открылась во французском Страсбурге, который еще называют столицей Рождества. Однако пускают туда лишь с COVID-сертификатом и маской. Однако во многих немецких городах рождественские ярмарки отменили из-за карантинных ограничений. Закрыты они и в Чехии, а также и в Словакии и Австрии, которые ввели полный локдаун.

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Автор: Екатерина Малюга