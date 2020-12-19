Черновцы: колыбель украинской толерантности в ожидании туристов

Буковина первой в Украине в марте 2020 года приняла на себя удар коронавируса. И хотя сейчас Черновицкая область уже давно не среди лидеров по заболеваемости, иногородние туристы все еще не спешат массово ехать туда на отдых. Тем временем УНИАН.Туризм вместе с «Мандруй Україною» побывал в регионе, и готов поделиться с читателями свежими впечатлениями. Начнем с Черновцов – колыбели украинской толерантности.

Черновцы – без преувеличения один из самых красивых украинских городов, куда можно смело отправлять туристов как из Украины, так из-за границы. И тем не менее, даже местные жители констатируют: столица Буковины все еще остаются «запасным» направлением. Туристы сюда едут в основном тогда, когда они уже окончательно пресытились поездками в более популярные Львов или Одессу.

За последние годы я уже пару раз бывала в Черновцах как турист, и могу смело констатировать: в город всегда приятно возвращаться. Поэтому предложение от Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ) и Черновицкой ОДА посетить Буковину в рамках кампании «Мандруй Україною» я восприняла с энтузиазмом.

Туризм в Черновцах в период пандемии

Отличаются ли Черновцы сейчас от того, что было до злосчастной пандемии? Разумеется. Местный туризм серьезно подкосил печальный статус Буковины как «первопроходца по COVID-19». И хотя ситуация в регионе уже давно выровнялась, а лидерство по уровню заболеваемости перешло к другим городам, украинский турист все еще побаивается ехать в Черновцы. Потому на оживленных в прошлом городских улицах сейчас непривычно пусто, а в самые популярные рестораны можно легко попасть без предварительной брони.

Несомненно, для бюджета города и местных предпринимателей это нелегкие времена, и предсказать, когда ситуация улучшится, увы, сейчас невозможно. Дело в том, что культура путешествий среди украинцев по-прежнему ограничивается одной-двумя поездками в классический отпуск на море или в горы, заграничных туров и визитов в село к родственникам. А вот чтоб просто взять и спонтанно вырваться на день-другой в другой город или на противоположный конец страны – к этому украинцы еще не привыкли. Сейчас же из-за страха заразиться коронавирусом количество поездок сократилось еще больше. Кроме того, такие города, как Черновцы или Львов, большую часть доходов получают от иностранных туристов, поток которых в этом году практически остановился.

Тем не менее, отчаянные путешественники сейчас могут отыскать для себя позитив в сложившейся ситуации. Скажем так, если вы избегали поездок в популярные города из-за большого наплыва туристов, то сейчас у вас есть возможность насладиться ими в тишине и покое. Даже поезда в Черновцы сейчас ходят полупустыми.

Также сейчас нет особых проблем с поиском жилья даже в самых популярных отелях. Черновицкие отельеры констатируют: если в прошлом году люди нередко бронировали номера за несколько месяцев, особенно если речь шла о праздничных датах или топовом сезоне, то сейчас они предпочитают искать жилье за несколько дней до поездки. При этом отели готовы идти на встречу гостям, лишь бы только они приехали. Цены сейчас тоже не спешат повышать.

Разумеется, Черновцам, как и другим городам Украины, в этом году пришлось отказаться от массовых мероприятий. Потому в городе не будет масштабных гуляний на рождественско-новогодние праздники, в том числе знаменитого костюмированного фестиваля «Маланка», который традиционно проходит в городе в середине января «на Василя».

Тем не менее, елку в Черновцах все-равно установили. Местные жители очень гордятся своим праздничным деревом. Елка у них из года в годы непременно живая, пышная и рекордно высокая.

Немного интересных фактов о Черновцах

Официальной датой основания Черновцов считается 1408 год, и изначально это было довольно небольшое поселение на пересечении торговых путей. Тогда они заметно уступали Хотину, где сохранилась знаменитая крепость (о ней мы расскажем в следующем материале). Расцвет Черновцов произошел лишь ближе к концу 18 века – во времена Габсбургской монархии.

Как поясняют нам наши коллеги из ассоциации «Туристична Буковина», в 1775 году австрийская императрица Мария Терезия, воспользовавшись поражением турок в русско-турецкой войне, присоединила Буковину вместе с Черновцами к империи Габсбургов. Тогда же австрийцы решили сделать Черновцы центром всей Буковины. При этом они довольно разумно увеличивали население города за счет приезжих из самых разных стран, попутно предоставляя преференции зажиточным новым поселенцам или тем, кто готов работать на благо города.

В итоге почти за полтора столетия Черновцы стали своеобразной смесью из украинцев, немцев, австрийцев, поляков, румын, евреев и других, которые, на удивление, довольно мирно уживались между собой. Такие многонациональные Черновцы и по сей день. Горожане невероятно гордятся этим фактом, называя себя колыбелью толерантности в Украине. Здесь не ругаются из-за религии, национальной принадлежности или языка, а наоборот всячески поддерживают друг друга. Этому нам всем действительно стоит поучиться у черновчан.

Забавный исторический факт от наших местных коллег: в прошлом в Черновцах, начиная с вечера пятницы и всю субботу не работали питейные заведения, чтобы не мешать местным евреям справлять Шабат, тогда как в воскресенье как минимум до обеда не принято было беспокоить других горожан, чтобы не мешать воскресному походу в церковь. Частично эти традиции уважать обычаи других народов сохранились в Черновцах и по сей день. При этом местные жители дружно празднуют все праздники – Хануку, дважды Рождество, Песах, дважды Пасху и так далее. Умеют же люди жить! К слову, мы в этом году тоже попали на первый день празднования Хануки. Было красиво!

Что стоит обязательно посмотреть в Черновцах

Черновцы сравнительно небольшой город, передвигаться по которому запросто можно пешком. В наше время это очень даже хорошо – не нужно будет пользоваться общественным транспортом. Кроме того, я всегда советую своим читателям: если хотите лучше узнать город – отложите в сторону путеводитель и идите бродить по улицам.

Благо, в Черновцах вы точно не заблудитесь – здесь через весь город тянется длиннющая улица с не особо креативным названием – Главная. Тянется она больше 5 километров, и на ней расположены железнодорожный вокзал, ратуша, кафедральный собор, а дальше спальные районы вплоть до выезда из города. Ну а чтобы было еще легче ориентироваться, советуем следовать за ежиком.

В Черновцах вообще, очевидно, любят простые названия улиц. Украинская, Русская, Еврейская, Армянская, Турецкая и другие – в честь народов, исторически проживавших в этих районах. А еще есть улица Университетская, и отсюда мы плавно переходим к главной достопримечательности города – Черновицкому национальному университету имени Юрия Федьковича, центральный корпус которого в 2011 году был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Основной комплекс зданий университета возвели в 1920-1922 годах, состоит он из трех учебных корпусов и действующей церкви Трех Святителей. Именно сюда в первую очередь направляются туристы.

Не менее интересным является небольшой дендрологический парк за главным корпусом университета. В теплое время года его особенно любят молодожены ради красивых фотосессий. А вот зимой, когда там не так много людей, можно свободно прогуляться и побыть наедине со своими мыслями, главное успеть «проскочить» между экскурсионными группами. Местные считают, что в этой части города, являющейся самой высокой его точкой – самый чистый воздух.

Кстати, об экскурсиях в Черновицкий университет. На территорию университета можно попасть по билету с 10 до 17 часов. Самостоятельный обход без захода внутрь зданий университета обойдется в 40 гривень, тогда как организованная экскурсия будет стоить от 60 гривень с человека. Продолжительность такой экскурсии – 45 минут, за это время вы успеете осмотреть действующий Храм Трех Святителей, Мраморный, Голубой и Красный залы в сопровождении экскурсовода. Экскурсии доступны на нескольких языках.

Однако Черновцы – это не только университет. На самом деле в городе много всего интересного. Центр культурно развлекательной жизни Черновцов – пешеходная улица Ольги Кобылянской, стартующая от городской ратуши. Здесь есть все: кафе, магазинчики, музеи, уличные музыканты. А еще эта улица – безумно фотогенична.

Вообще, историческая часть Черновцов – это один сплошной памятник архитектуры из более 600 исторических сооружений, многие из которых, к счастью, поддерживаются в хорошем состоянии. Отправившись на прогулку по городу, вы то и дело будете наталкиваться на что-то интересное.

Помимо улицы Кобылянской обязательно стоит посетить Центральную и Театральную площади, а также Площадь Филармонии. Помимо того, что обе они окружены красивейшими зданиями, в центре площадей обустроены уютные «зеленые» зоны, где можно присесть отдохнуть.

Также в Черновцах обязательно стоит посетить Турецкую площадь, также известная как Площадь Пресвятой Марии и площадь Турецкого колодца. Особенно туристов здесь привлекает огромный кованый велосипед. Эту площадь очень любит молодежь – кто-то приходит компанией пообщаться, кто-то катается на скейтах, кто-то назначает здесь свидание. И еще оттуда очень красивый вид.

Еще одна «изюминка» Черновцов – большое количество красивых культовых сооружений самых разнообразных конфессий. Это и Кафедральный собор Святого Духа с масонским оком, который наконец сменил неприлично розовый цвет на более сдержанный бежевый, и необычный Николаевский собор, который в народе прозвали «пьяной церковью» из-за его необычных «закрученных» куполов, и Армянская церковь Святых апостолов Петра и Павла в стиле готики и украинского барокко, и римско-католическая Базилика Воздвижения Всечестного Креста, считающаяся первой каменной постройкой города, и православная Церковь святой Параскевы Сербской в псевдороманском стиле.

Мне же больше всего в Черновцах нравится неоготический Иезуитский костел, также известный как Церковь Святейшего Сердца Иисуса. Правда, увы, в последние годы он закрыт на реконструкцию, так как до этого был сильно запущен и начал разрушаться. Но подйти посмотреть на него тоже очень даже стоит.

Есть в Черновцах еще один обычай – ежедневно в полдень на башню ратуши поднимается трубач в буковинском народном костюме, который играет на четыре стороны города мелодию «Маричка». Увы, туристов на колокольню ратуши не пускают.

К слову, о народном. Возможно, не всем известно, но на окраине города находится Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта, подобный «Пирогово» в Киеве, где можно побродить среди реконструированных традиционных жилищ украинцев. Но есть одна особенность – в черновицком музее устраивают вечерние театрализованные экскурсии, во время которых гостям в шуточной манере актеры рассказывают о том, как жили буковинцы. Получается довольно колоритно.

Любителей более необычных прогулок может заинтересовать прогулка на местные кладбища – еврейское и русское, расположенные практически друг напротив друга. С архитектурной точки зрения они действительно заслуживают внимания.

Где поесть и переночевать в Черновцах

Напоследок еще пару слов о насущном – еде и проживании. Черновцы очень гордятся своей кухней, такой же разнообразной и многогранной, как все в городе. Тут можно отыскать заведения на любой вкус: кухня с национальным колоритом, вобравшая в себя все лучшее от народов, проживающих на Буковине, и вполне привычные современные заведения вроде пиццерий и суши. Последние, к слову, как раз больше посещают местные. Черновчане вообще любят ходить по заведениям. Помню, в докарантинные времена мы наивно полагали попасть без предварительной брони в один паб на Кобылянской, где должен был пройти какой-то концерт неизвестной начинающей группы. Но куда там! Мы пришли где-то за час до начала, а мест уже не было…

Разумеется, сейчас в Черновцах гораздо легче найти место в ресторане или кафе. Однако стоит иметь ввиду, что это еще больше усугубило здешнюю проблему с тем, где поесть утром после поезда, который прибывает в город в 8 утра. Дело в том, что в Черновцах, как и во многих других крупных городах Западной Украины, практически нет сетевых круглосуточных кафе, да и те, которые открываются рано утром – тоже попробуй найди. Так вот если до карантина в городе можно было отыскать заведения, готовые накормить гостей с утра пораньше, то сейчас они, надеемся не на всегда, решили открываться позже, примерно с 10-11 часов, поскольку клиентов все равно мало. А некоторые хорошие заведения, увы, так и не пережили нелегкий 2020 год.

Потому сейчас поесть утром можно разве что в Zucker Cafe, да и то это скорее кофейня с минимальным набором еды на завтрак. Также в Черновцах есть хорошая сеть кофеен Gusto Cafe, которая открывается с 9 утра. У них безумно красивые десерты и вкусный кофе, однако и цены не сильно ниже киевских.

Также в 8 утра в Черновцах можно выпить вкусный кофе с десертом в оригинальной «Кав'ярня-музей» на Кобылянской. Помимо большого выбора кофе и кофейных напитков, заведение поражает своим интерьером – все эти мелочи в духе весов, кофемолок, газовых ламп и прочей стильной старины. Единственный минус – плотно покушать здесь не получится, однако вполне можно часок пересидеть, а потом отправиться за более сытным завтраком в ресторан.

В частности, на той же улице после 11 утра туристов спасает кафе-ресторан «Панська гуральня». Это, пожалуй, самый популярный и старейший ресторан города, который в докарантинные времена работал с 8 утра. И пусть вас не отпугивает роскошный интерьер и ресторанный церемониал – цены здесь вполне доступные, плотный завтрак из основного блюда и кофе с десертом можно уложить в 200 гривень.

Также с 11 утра в центре города можно поесть в ресторане украинско-немецкой кухни «Кнаус», выполненном в традиционном немецком стиле. У них даже во дворе Biergarten – классический немецкий пивной сад, а также небольшой отель, чтоб далеко уже не ходить.

Ну а мой безоговорочный фаворит – ресторация Rita Steinberg, где подают еврейскую кухню. Я там уже бывала несколько раз, ведь у них действительно очень интересное меню – много необычных блюд по старинным «рецептам бабушки», да и дизайн очень красивый. Цены средние – плотный обед с напитком обойдется в 150-300 гривень. Еще один плюс – удачное расположение на улице Университетской в парах минутах пешком от Черновицкого университета. Как раз отлично подойдет после экскурсии.

И последнее – где остановиться в Черновцах? Как мы уже говорили, пандемия изменила подход туристов к бронированию жилья. А потому за несколько дней до поездки (мы проверяли на середину следующей недели) в Черновцах доступны около 80 вариантов размещения для туристов, немало из которых предлагают скидки. Хостелы в карантин не работают, потому дешевле всего остановиться будет в номере отеля эконом-класса подальше от центра города по цене от 320 гривень/сутки за двухместный номер. Жилье в центре обойдется в сумму от 400 гривень/сутки за простенький двухместный номер.

Есть в Черновцах и отели люкс-сегмента. Пожалуй, самый роскошный из них – отельно-ресторанный комплекс «Allure Inn», прямо напротив ратуши. Самые дешевые двухместные номера у них сейчас стоят от 2160 гривень, включая завтрак. Летом же у них работает уютная терраса со стеной, полностью обвитой диким виноградом. Также совсем недавно в отеле открыли современный СПА-центр.

Именно этот отель обычно выбирают именитые гости города. Не так давно там даже украинский президент останавливался.

Еще одна классика Черновцов – гостиничный комплекс «Буковина», более популярный среди больших делегаций. Находится он совсем недалеко от центра в окружении городских садов, а зимой там недалеко расположен каток. Цены там стартуют примерно от 1000 гривень с завтраком, в отеле есть несколько ресторанов, тренажерный зал и СПА-центр.

Ну а главная его «изюминка», святой Грааль украинской эстрады – именной номер легендарного Иво Бобула, родом с Буковины! Всего-то 1400 гривень, и вы сами можете почувствовать себя легендой! Номер относится к категории полулюкс, и от своих «собратьев» отличается тем, что там в оформлении присутствуют фото и музыкальные атрибуты знаменитого земляка буковинцев.

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Мы не хотим брать на себя ответственность за ваше здоровье и призываться путешествовать в эти нелегкие времена. Тем не менее, украинский туризм сейчас нуждается в поддержке, а при правильном подходе и соблюдении элементарных мер безопасности, шансов заразиться в отеле или гуляя по улицам другого города у вас не больше, чем в супермаркете или метро. При этом города вроде Черновцов, в свою очередь, делают все, чтобы турист чувствовал себя здесь комфортно и безопасно. Как говорится, «Мандруй Україною з розумом»!

ПС: В следующем нашем материале мы расскажем вам о неизвестной Буковине за пределами Черновцов. Вы даже представить себе не можете, сколько там всего интересного!

Марина Григоренко

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