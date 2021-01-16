Не только Черновцы и Хотин: туристические изюминки Буковины, которые вас точно удивят

Большинство туристов, путешествуя на Буковину, ограничиваются исключительно посещением Черновцов и Хотина. На самом же деле даже напрягаться не нужно, чтобы отыскать в Черновицкой области интересные туристические локации. Современный горнолыжный курорт, скальный монастырь, живописные склоны Днестра, заброшенная военная база на горе, пещеры с летучими мышами, столица Маланки и центр мирового старообрядчества – это лишь небольшой перечень того, чем готова удивлять туристов Буковина. УНИАН.Туризм вместе с «Мандруй Україною» посетил некоторые из этих локаций, и готов поделиться с читателями своими впечатлениями.

В предыдущем нашем материале мы знакомили читателей с Черновцами – столицей Буковины. Город этот действительно очень красивый и гостеприимный, и чаще всего именно его посещением ограничиваются туристы, путешествующие в этот регион. Частично это связано с тем, что фактически поездом доехать можно только до Черновцов, тогда как до других локаций еще приходится как-то добираться. Куда-то можно доехать автобусом, а куда-то – только собственным автотранспортом.

При этом, как мы убедились по итогам поездки в регион вместе с Государственным агентством развития туризма (ДАРТ) и Черновицкой ОГА в рамках кампании «Мандруй Україною», на самом деле Черновицкая область, хоть она и является самой маленькой в Украине, способна предложить туристам отдых на любой вкус и бюджет – от познавательного до активного, от комфортного до экстремального. На Буковине даже хорошо развит медицинский туризм. А еще не следует забывать о большом количестве интересных событий, которые здесь происходят, если не мешает пандемия. Что ж, остановимся на отдельных интересных локациях.

Величественная Хотинская крепость

Да, мы обещали рассказать вам о неизвестной Буковине, но для разогрева начнем с более известной локации. Средневековая Хотинская крепость, которая в свое время была включена в перечень «Семи чудес Украины», пожалуй, является одной из самых известных и посещаемых локации Буковины за пределами Черновцов. По своему внешнему виду и состоянию она практически ничем не уступает своей «родственнице» из Каменец-Подольского, однако, к сожалению, из-за инфраструктурных нюансов пока отстает по количеству туристов.

Начнем с дороги. В отличие от Каменец-Подольского до Хотина не курсируют поезда. Поэтому попасть в крепость можно разве что автобусом из другого города. А мы знаем, что междугородние автобусные перевозки у нас пока имеют определенные проблемы. Поэтому основные посетители Хотинской крепости – туристы с собственным автотранспортом и экскурсионные группы, которые охватывают несколько городов и заезжают в Хотин лишь на часок-два сугубо посмотреть крепость.

Однако Хотинская крепость стоит того, чтобы задержаться здесь на целый день. Все рассмотреть, погулять вокруг, устроить пикник на склонах Днестра, понаблюдать за птицами и белочками, живущими в стенах крепости, а еще увидеть восход/закат Солнца. Причем хорошо здесь в любое время года. Я, например, посещала крепость в мае и в декабре – каждый раз разные, но невероятные впечатления.

Вход на территорию Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость» стоит по состоянию на начало 2021 года 70 гривень, и рассчитаться пока можно только наличными. Билет дает туристам право посетить замок и новую крепость, а также краеведческий музей и музей пыток. Также можно погулять по немалой окружающей территории или же время от времени попасть на какие-то культурные мероприятия. К примеру, в этом году в честь 400-летия Хотинской битвы на территории крепости планируют большой фестиваль, если, конечно, не помешает пандемия.

За замком сейчас хорошо следят, что, к сожалению, редкость для украинских историко-архитектурных памятников. Тем более учитывая ситуацию с государственным финансированием на их нужды. Фактически, сейчас основные средства на поддержку комплекса идут за счет продажи билетов и от аренды под съемку фильмов, сериалов, рекламы и так далее.

На данный момент на территории крепости проводятся определенные работы над его инфраструктурой. К примеру, уже обустроены парковки для велосипедов, а в музеях установлены информационные электронные стенды. Правда, только на украинском языке, хотя английский тоже не помешал бы.

А еще на территории крепости наконец решили взяться за «головную боль» всего украинского туризма – туалеты. Сейчас там до сих пор функционируют старенькие конструкции с дырками в полу без возможности помыть руки, однако уже в этом году наконец планируют взяться за обустройство современных уборных со всеми благами, даже проект работ уже готов.

Кстати, в администрации заповедника отмечают, что несмотря на пандемию, в 2020 году у них было много туристов. В основном сюда ехали семьи и небольшие компании из крупных городов Украины, таких как Киев, Львов или Запорожье, а также гости из Польши и Румынии. Так, если в 2019 году было продано примерно 120 тысяч билетов (без учета льготных категорий), то по состоянию на декабрь 2020 года – около 56 тысяч, что в условиях карантина не такой уж и плохой показатель.

В самом Хотине фактически нет нормальных отелей, хотя на самом деле город древний и в свое время даже был больше Черновцов. Сейчас же Хотин – длинный городок, который выглядит скорее как большое село. С маленькими домами, многие из которых заброшены, и слабой инфраструктурой, поэтому туристам выгоднее жить в Черновцах или Каменец-Подольском.

Впрочем, нельзя сказать, что в городе ничего не делается. Долгое время туристы могли перекусить только в одной колыбе прямо у въезда в крепость или еще в нескольких заведениях, которые не вызывают доверия, поэтому многие или ехали на обед в другой город, или брали перекус с собой. Однако недавно в городе открылся довольно неплохой ресторан Relax Hall. Там вполне не провинциальный дизайн и вкусная авторская кухня по адекватным для гостей из больших городов ценам.

Расстояние от Черновцов до Хотина составляет около 60 километров. От автовокзала Черновцов до городка курсируют маршрутки.

Горнолыжный комплекс «Мигово» на Буковине

Признаюсь честно, довольно долго Буковина у меня почему-то совсем не ассоциировалась с горным отдыхом. Поэтому я была очень удивлена, когда узнала, что в Черновицкой области давно уже есть довольно популярный горнолыжно-туристический комплекс «Мигово». Сейчас там как раз в самом разгаре зимний сезон, который в среднем длится до середины марта.

Курорт использует снежные пушки, поэтому кататься можно долго. При этом он прекрасно подходит как для уже опытных лыжников, так и для начинающих. Для них на территории комплекса действуют два подъемника – кресельный и бугельный, которые подвозят любителей активного отдыха к трассам длиной 600, 1100 и 1300 метров, с разным уровнем сложности.

Пользоваться ими могут как те, кто проживает на территории комплекса, так и гости из окрестных усадеб. Однако для постояльцев действует система скидок. Также у отдыхающих есть возможность взять на прокат снаряжение и воспользоваться услугами инструкторов.

Работают подъемники и летом. Кстати, о летнем сезоне в «Мигово». В администрации комплекса отмечают, что количество туристов в теплое время года у них довольно большое, ведь здесь есть немалое количество дополнительных развлекательных активностей. В частности, на территории комплекса «Мигово» есть развлекательный центр, клуб, конференц-зал, боулинг, несколько видов саун, чаны, открытые и закрытые бассейны, СПА-центр. Зимой здесь работает тюбинг и каток, а летом – детские и спортивные лагеря, экскурсии, походы в горы, рафтинг, пейнтбол и многое другое.

Сам комплекс «Мигово» может разместить в своих четырех отелях и хостеле лишь 300 человек, однако на помощь приходят окружающие усадьбы, где могут разместиться еще 500-600 отдыхающих. Цены на проживание колеблются в зависимости от периода года. На новогодние праздники они традиционно идут в гору, однако после 10 января нормализуются. К примеру, в отеле «Карпатская башня» стоимость проживания сейчас стартует от 1500 грн/сутки в стандартном номере, а сутки в отдельном коттедже будут стоить от 5 тысяч гривень. В конце марта на курорте наступает несезон, и тогда можно подыскать проживание и за 600 грн/сутки. В частных усадьбах стоимость проживания может быть ниже.

Проблем с питанием в комплексе «Мигово» тоже нет. На его территории действует несколько ресторанов, в том числе стилизованный под казацкие времена «Гетьман», а также пиццерия и шашлычная, которые на время карантина работают на доставку и навынос. Также гости отелей могут заказать себе питание в номер – только завтрак или трехразовое.

Расстояние от Черновцов до Мигового составляет около 60 километров. Несколько раз в день с автовокзала Черновцов в комплекс курсирует автобус, стоимость проезда – 55 гривень. Также можно заказать трансфер у администрации комплекса.

Главная Маланка Украины в Красноильске

Буковина – довольно колоритный регион, где и до наших времен сохранилось немало интересных традиций, которые веками формировались в этом многонациональном крае. Одна из таких традиций – украинский народный праздник Маланка, который отмечают с вечера 13 января в канун «старого» Нового года или святого Василия Великого. Для него характерны массовые гуляния с традиционным переодеванием в животных и фольклорных персонажей.

В 21 веке в аутентичном виде праздник Маланки сохранился преимущественно в селах Галичины, Буковины и Подолья. Одно из самых колоритных празднеств, которое имеет неофициальный статус главной Маланки Украины, проходит именно в буковинском поселке Красноильск, практически все население которого – этнические румыны. Считается, что именно здесь сохранили наиболее традиционный формат праздника.

Кажется, что для местных жителей Маланка – это больше чем праздник, скорее, это образ жизни. Все жители городка – от совсем маленьких детей до почтенных господ – приобщаются к празднику. Любит его и молодежь, которую обычно не так уж легко приобщить к народным гуляниям. К каждому празднованию местные готовятся чуть ли не круглый год.

И вот раз в год этот поселок превращается в настоящую туристическую Мекку, а местные жители рады приветствовать гостей. Мэр города отшучивается: о ночлеге не стоит беспокоиться – гуляния обычно проходят до самого утра, поэтому спать не будет времени, и в каждой избе, возле которой проходит фестивальное шествие, готовы накормить-напоить всех желающих.

В то же время традиционно 15 января уже в самих Черновцах собираются маланкари со всей области. Все готовят новый сценарий каждый год, многие добавляют какие-то элементы современности. К сожалению, в этом году из-за пандемии коронавируса от фестиваля пришлось отказаться.

А вот жители небольших поселков региона, в том числе Красноильска, все же решили поддержать традицию. Тем более, что гуляния проходят исключительно на улице, а большинство участников одеты маски.

Кстати, именно с Красноильска на Буковине начинаются горы Карпаты. Поэтому даже в период вне Маланки сюда можно отправиться пожить среди природы. Тем более, что городок этот довольно опрятный.

Центр мирового старообрядчества в Белой Кринице

Еще один необычный пункт, который мы посетили на Буковине – село Белая Криница. Это глухое село неподалеку от границы с Румынией, в котором проживает около 170 человек, считается мировым духовно-историческим центром старообрядчества. В 1996 году здесь даже проходил всемирный старообрядческий собор.

Село Белая Криница было основано в конце 18 века, когда религиозные раскольники из Российской Империи, среди которых было немало влиятельных и обеспеченных граждан, выступили против реформы Русской православной церкви. На родине их преследовали, поэтому они были вынуждены искать новую жизнь на чужбине, в том числе и на Буковине, которая радушно приветствовала на своей территории представителей других народностей, особенно когда они были готовы вкладывать деньги в развитие региона.

В наше время в Черновицкой области до сих пор проживает несколько общин староверов, однако именно жители Белой Криницы считаются наиболее консервативными. Настолько, что они совсем не любят приезжих и никак не идут на контакт. За полчаса, что мы провели в поселке – мы не увидели ни одного человека. Также мы не смогли попасть в середину главной местной достопримечательности – невероятно красивого лазурного собора Успения Пресвятой Богородицы, который на сегодня, к сожалению, находится немного в запущенном состоянии.

Этот собор был построен в Белой Кринице в начале 20 века на средства московского купца Глеба Овсянникова в память о сыне Александре, который умер молодым. По легенде, парень влюбился в девушку не из числа староверов, и родители не дали ему согласия на брак. Поэтому влюбленный юноша покончил с собой, а родители решили «искупить свою вину» перед Богом строительством большого храма.

Совсем недалеко от села расположен пункт пропуска на границе с Румынией Белая Криница-Климоуці. Поэтому в это необычное поселение можно заскочить на пути в соседнее государство. Многие туристы так и делали, когда границы были открыты – отправлялись в одно-двухдневные путешествия из Черновцов в Румынию, параллельно останавливаясь на разных локациях в обеих странах. Однако следует помнить: находясь в этой местности, стоит внимательно следить за своим мобильным телефоном, чтобы он вдруг не перескочил в роуминг с румынских вышек.

Кстати, хотелось бы обратить внимание на природу, которая будет окружать вас на протяжении всего пути от Черновцов до Белой Криницы, а именно – невероятной красоты буковый лес. Именно от этого дерева происходит название региона – Буковина.

Мы попали сюда в начале зимы, и природа сделала все, чтобы мы запомнили эту местность. Как раз выпал снег, и деревья укрыл «острый» иней. Словами это не описать. А еще мы увидели там веселые стайки снегирей, которых не так уж и легко увидеть в Украине.

Что еще посмотреть на Буковине

Хотя Черновицкая область является самой маленькой в Украине, здесь действительно очень много интересных локаций. Если хочется немного отдохнуть за пределами Черновцов, но чтобы не долго ехать, можно отправиться в горнолыжный комплекс «Солнечная долина» в селе Бояны менее чем в 20 километрах от областного центра. Всего 20 минут – и вы на загородном курорте. Здесь есть озеро, коттеджи, спортивная база, небольшая учебная горка для лыж, тюбинг, а также кафе, рестораны и прокат снаряжения. Эта локация является очень популярной среди черновчан зимой.

Кроме того, на Буковине много небольших поселков, которые славятся каким-то промыслом. К примеру, село Припрутье известно куванными изделиями. Местные подворья, чуть ли не в каждом из которых живет хотя бы один кузнец, выставляют свои торения под открытым небом.

В селе Недобоевцы выращивают яблоки. Если ехать из Черновцов в Хотин, то его очень легко узнать – вдоль дороги здесь сплошные яблони. Наверное, весной очень красиво. А черновчанам бонус: они обеспечены полезными фруктами собственного производства почти круглый год.

А еще Буковина является настоящим центром свадебной моды в Украине. В селах Коровия и Волока просто огромное количество фабрик по изготовлению материалов для свадебных платьев и их непосредственного пошива. При этом местные наряды для невест продают не только по всей Украине, но и за границу. Восточная Европа, Австралия, Новая Зеландия, США, Катар, Япония, Великобритания, ЮАР – далеко не полный перечень стран, куда «отправились» буковинские свадебные платья. И стоит это удовольствие недешево – от 400 до нескольких тысяч долларов. Весь секрет – в большом количестве ручной работы. Местные признаются, что искусные портнихи могут очень хорошо зарабатывать.

Кроме того, в Черновицкой области есть прекрасные возможности для активного туризма – от легкого прогулочно-познавательного до экстремального. Любители ходить в гору могут отправиться к заброшенной военной радиолокационной станции «Памир» на горе Томнатик, а ценителей истории заинтересует Скальный Галицкий Свято-Николаевский мужской монастырь на высоком берегу Днестра.

А чего только стоят сами склоны Днестра! Любители индустриального туризма также могут отправиться на экскурсию на Днестровскую ГЭС, которая является самой высокой (более 100 метров) и самой масштабной ГЭС в Европе. Ну а любители экстрима – покататься на рафтах или каяках.

Также здесь отличные возможности для спелеотуризма. К примеру, в Баламутовской пещере можно увидеть старинные росписи на стенах, которые вернут вас в период мезолита, а так же понаблюдать за большими колониями летучих мышей.

Еще одна природная изюминка Буковины – группа живописных скал Протятые Камни, расположенных в Покутско-Буковинских Карпатах возле восточной части села Хоровы. Скалы лежат на невысоком горном хребте в полутора часах ходьбы к югу от перевала Немчич. Самая интересная и самая высокая скала носит название Соколиный Глаз – в ней в результате эрозии образовалась каменная арка, напоминающая глаз.

У подножия скалы с северной стороны находится небольшая трехкамерная пещера, в которую можно попасть через два входа-отверстия. А неподалеку от Соколиного Глаза среди букового леса расположены еще несколько меньших, но также живописных скальных массивов, в частности скала «Камень Довбуша». К западу от Соколиного глаза расположены Буковинские водопады.

Где остановиться туристам на Буковине

Обычно многие туристы останавливаются в Черновцах, где инфраструктура на достойном уровне, и оттуда выезжают на однодневные экскурсии в другие города и поселки. Тем не менее, и за пределами города можно подыскать себе что-то интересное. Тем более, что в условиях пандемии коронавируса все большую популярность приобретает «зеленый» туризм.

К примеру, в 12 километрах от горнолыжного комплекса «Мигово» в поселке Берегомет у подножия горы расположилась зеленая усадьба «Стожок», где запросто можно спрятаться от мира на несколько дней. При этом туристам здесь готовы предложить не только ночлег и еду, но и досуг – интересные мастер-классы (изготовление кукол-мотанок, приготовление баноша), выездные экскурсии на джип-сафари, пространство для занятий йогой и импровизированные вечерницы.

Комплекс принимает максимально 45 человек. Цены на проживание по состоянию на зиму 2020-2021 стартуют от 500 грн/сутки в двухместном мансардном номере, двухместный стандарт обойдется в 600 грн/сутки, а семейный четырехместный в 1200 грн/сутки.

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Для многих украинцев Буковина остается «темной» лошадкой в плане туризма. И тем не менее, здесь множество интересных локаций, куда можно отправиться в путешествие. А поскольку они пока не переполнены туристами, у вас будет замечательная возможность самоизолироваться, что очень актуально в наши времена. Берегите себя и путешествуйте по Украине с умом!

Марина Григоренко

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