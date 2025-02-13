Гора Буковица расположена в городе Борислав возле Трускавца / фото Марина Григоренко

Нынешняя зима в Украине, как и несколько предыдущих, относительно теплая и бесснежная, поэтому горнолыжный отдых в стране сталкивается с серьезными вызовами. Тем не менее, в западных областях есть немало вариантов для украинских экстремалов, чтобы покататься на лыжах и сноубордах – подробнее о них можно узнать в нашем отдельном материале.

На днях УНИАН.Туризм проинспектировал горнолыжный курорт "Буковица" во Львовской области, чтобы узнать, есть ли там возможность поспускаться по заснеженным склонам в середине февраля, учитывая тот факт, что в целом в регионов естественного снега нет, даже в лесах и горных склонах.

Итак, есть хорошая новость – курорт работает даже в бесснежные зимы, главное чтобы ночью держался мороз для образования искусственного снега, который здесь наметают специальными пушками.

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Для любителей катания на лыжах и сноубордах на "Буковице" доступен один склон. Он довольно несложный, а потому это место особенно популярно среди детей и начинающих.

Подниматься на гору можно с помощью двух подъемников – кресельного и бугельного.

На территории комплекса "Буковица" также есть прокат снаряжения и лыжная школа.

А вот тюбинг на данный момент не работает – очевидно, снег для него отдельно решили не наметать.

Кроме того, туристам доступны две точки питания – большое крытое бистро внизу склона и гриль-зона на открытом воздухе на вершине горы, где можно заказать деруны, шашлыки, карптоплю фри и другой перекус, а также горячие напитки.

Деруны на "Буковице" / фото Марина Григоренко

Цены на "Буковице" вполне доступны и очень дифференцированы. Так, есть одноразовый обзорный "спуск-подъем" на кресельном подъемнике по цене 200 гривень с человека плюс 50 гривень залога за карточку (потом возвращаются). Также можно приобрести абонементы для катания на час, весь день или несколько дней. Больше можно узнать по ссылке.

Горнолыжный комплекс "Буковица"  что известно

Курорт, который начал работать в 2016 году, расположен в Восточных Бескидах карпатских лесов. Его самой высокой точкой является склон горы Буковица высотой 564 метра над уровнем моря (высота самой горы составляет 625 метров).

"Буковица" расположена в окрестностях города Борислав, если ехать от курортного города Трускавец (около 7 километров). Если нет собственного авто, доехать туда можно из Трускавца или Сходницы маршруткой, но тогда придется пройти пешком еще около 2 километров.

Также до "Буковицы" можно пройти пешком по лесу из Трускавца – между ними проложен вполне цивилизованный пешеходно-велосипедный маршрут длиной около 5 километров, если заходить возле ресторана "Трембита".

Пешеходный маршрут от Трускавца до Буковицы / фото Марина Григоренко

Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе на территории Голосеевского парка в Киеве заработала новая горнолыжная трасса, которая прекрасно подходит для детей и начинающих.

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