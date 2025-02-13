Горнолыжный комплекс "Буковица" расположен в городе Борислав неподалеку от Трускавца.

Нынешняя зима в Украине, как и несколько предыдущих, относительно теплая и бесснежная, поэтому горнолыжный отдых в стране сталкивается с серьезными вызовами. Тем не менее, в западных областях есть немало вариантов для украинских экстремалов, чтобы покататься на лыжах и сноубордах – подробнее о них можно узнать в нашем отдельном материале.

На днях УНИАН.Туризм проинспектировал горнолыжный курорт "Буковица" во Львовской области, чтобы узнать, есть ли там возможность поспускаться по заснеженным склонам в середине февраля, учитывая тот факт, что в целом в регионов естественного снега нет, даже в лесах и горных склонах.

Итак, есть хорошая новость – курорт работает даже в бесснежные зимы, главное чтобы ночью держался мороз для образования искусственного снега, который здесь наметают специальными пушками.

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Для любителей катания на лыжах и сноубордах на "Буковице" доступен один склон. Он довольно несложный, а потому это место особенно популярно среди детей и начинающих.

Подниматься на гору можно с помощью двух подъемников – кресельного и бугельного.

На территории комплекса "Буковица" также есть прокат снаряжения и лыжная школа.

А вот тюбинг на данный момент не работает – очевидно, снег для него отдельно решили не наметать.

Кроме того, туристам доступны две точки питания – большое крытое бистро внизу склона и гриль-зона на открытом воздухе на вершине горы, где можно заказать деруны, шашлыки, карптоплю фри и другой перекус, а также горячие напитки.

Цены на "Буковице" вполне доступны и очень дифференцированы. Так, есть одноразовый обзорный "спуск-подъем" на кресельном подъемнике по цене 200 гривень с человека плюс 50 гривень залога за карточку (потом возвращаются). Также можно приобрести абонементы для катания на час, весь день или несколько дней. Больше можно узнать по ссылке.

Горнолыжный комплекс "Буковица" – что известно

Курорт, который начал работать в 2016 году, расположен в Восточных Бескидах карпатских лесов. Его самой высокой точкой является склон горы Буковица высотой 564 метра над уровнем моря (высота самой горы составляет 625 метров).

"Буковица" расположена в окрестностях города Борислав, если ехать от курортного города Трускавец (около 7 километров). Если нет собственного авто, доехать туда можно из Трускавца или Сходницы маршруткой, но тогда придется пройти пешком еще около 2 километров.

Также до "Буковицы" можно пройти пешком по лесу из Трускавца – между ними проложен вполне цивилизованный пешеходно-велосипедный маршрут длиной около 5 километров, если заходить возле ресторана "Трембита".

Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе на территории Голосеевского парка в Киеве заработала новая горнолыжная трасса, которая прекрасно подходит для детей и начинающих.

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