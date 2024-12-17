В ожидании снега: что украинцам готовит нынешний горнолыжный сезон в Карпатах

Украинские горнолыжные курорты уже по полной готовятся принимать туристов. УНИАН выяснял, достаточно ли уже в Карпатах снега, чтобы погонять по трассам, и что гостям готовят на случай потепления.

В течение последних нескольких лет зимы в Украине были нетипично теплыми и бесснежными, соответственно, и отечественный горнолыжный отдых выдавался не очень удачным. Впрочем, в этом году морозы и снег в нашу страну пришли значительно раньше, поэтому в глазах любителей активного зимнего отдыха проблестнула надежда.

Традиционно покататься на лыжах и сноубордах украинцы могут в четырех областях – Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой. УНИАН узнавал, готовы ли уже местные курорты встречать туристов и что они предлагают гостям в этом году.

Буковель: любой каприз за ваши деньги

Когда речь заходит о катании на лыжах, в голове сразу появляется мысль о "Буковеле". Этот горнолыжный курорт в Ивано-Франковской области известен не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Но есть один нюанс – стоимость отдыха здесь доступна не всем.

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В этом году зимний сезон в Буковеле стартовал 12 декабря. Для туристов ежедневно работают четыре подъемника и пять горнолыжных трасс, а вечером – два подъемника и две трассы. Менеджеры курорта признаются, что в этом году цены подняли лишь на 100-150 гривень по сравнению с предыдущим сезоном, но любителям активного отдыха здесь также предлагают гибкую систему скидок.

Туристам в Буковеле доступны четыре 3-4-звездочных отеля. Правда, только три из них на территории комплекса, а один – в соседнем городе Яремче (для его постояльцев предусмотрен трансфер). В стоимость проживания включают завтраки, VIP-проход к подъемникам (мимо общей очереди) и катание на лыжах.

"Сейчас у нас действуют скидки. Стоимость самого дешевого двухместного номера – 3 382 гривны, но при этом можно бесплатно и без очереди пройти на подъемник, чтобы покататься. Если же гость не проживает в нашем отеле, за один день катания придется заплатить 2 тысячи гривень с человека. Сейчас еще есть свободные номера, однако они быстро бронируются", – рассказала УНИАН менеджер информационного центра курорта Виктория.

В то же время дети до 5 лет могут проживать в номерах с родителями бесплатно, но подробнее это стоит обсуждать при бронировании номера. К слову, отдыхать в Буковеле можно даже с животными, но об этом тоже нужно предупредить администратора при бронировании.

Если у вас нет собственных лыж или сноуборда – тоже не проблема: за 500 гривень их можно арендовать. Только вот для этого нужно оставить залог – это могут быть паспорт, водительское удостоверение или деньги – от 12 000 до 27 000 гривень (в зависимости от состояния лыж – чем новее, тем дороже). Если нет такой суммы наличными, ее просто заблокируют на вашей карте на определенное время.

В этом сезоне в Буковеле для отдыхающих подготовили и несколько новинок. Например, санную трассу откроют на другой локации и она будет другого размера. Также теперь здесь можно будет покататься на беговых лыжах, для детей установили новую карусель, а еще на территории комплекса появились новые рестораны.

Кроме того, с 18 декабря на Буковеле стартует еще и ночной сезон катания на лыжах. Какой будет стоимость этого удовольствия – еще не знают.

Отсутствие снега Буковель пугает не так сильно, как большинство других украинских горнолыжных курортов – там активно работают снежные пушки, поэтому кататься можно даже в более теплую погоду. Это, собственно, очень весомое преимущество этого курорта, за которое любители активного зимнего отдыха готовы доплатить.

В самом Буковеле нет железной дороги, но доехать туда можно трансфером или такси от соседних городков Яремче и Татаров, через которые в зимний сезон за день проходит около десятка поездов.

Славское: если не лыжи, то горячая купель

Горнолыжный курорт в поселке Славское во Львовской области, который в свое время был популярным местом отдыха среди польской и венгерской знати, сейчас приглашает туристов приезжать с декабря по март. Он размещается на горе Тростян и имеет 11 трасс разного уровня сложности. Здесь хорошо проведут время и лыжники с опытом (для профессионалов есть спортивная трасса), и начинающие (имеется специальная зона для тех, кто впервые встал на лыжи). Кроме того, неподалеку расположены пещера Писаный колодец, название которой связано с предводителем повстанцев Олексой Довбушем, водопад Каменка и городок Сколе.

Отдых в Славском значительно бюджетнее, по сравнению с "Буковелем" – двухместный номер здесь можно найти даже за 1300 гривень в сутки. А вот за двухместный номер в коттедже в горах с чаном-джакузи уже придется выложить 5900 гривень. Взять лыжи на прокат в Славском можно за 100-150 гривень в день. Еще за 100 гривень – арендовать куртку и лыжные штаны.

Другая проблема – отсутствие снега, которого сейчас в Славском, к сожалению, нет.

"Мы работаем, но снега у нас совсем нет, то и людей нет, – жалуется владелица усадьбы "На горе" Иванка. – А лыжи и костюмы – это не проблема, 100 гривень и катайся себе хоть сутки!"

Впрочем, если со снегом таки не повезет, не стоит сильно расстраиваться, ведь в Славском можно прекрасно отдохнуть и без этого – например, понежиться в горячем чане. За два часа такого удовольствия придется выложить 1400-1800 гривень, но это за компанию из нескольких человек.

"Нужно бронировать заранее, еще до приезда, ведь там 5-6 тонн воды и она должна хорошо нагреться, чтобы в мороз не остывать быстро. Поэтому сами понимаете, это займет полдня", – пояснил владелец чана Андрей.

Специально к новому горнолыжному сезону "Укрзализныця" уже традиционно запустила в Славское "Лыжный экспресс".

Кроме того, в пределах Львовской области можно покататься на лыжах на относительно новом горнолыжном курорте Буковица, расположенном в городе Борислав среди карпатских лесов Восточных Бескид. Также туда можно менее чем за полчаса доехать из оздоровительного курорта Трускавец, известного своими минеральными водами.

Сейчас курорт готовится к открытию горнолыжного сезона – активно наметает снег пушками и держит интригу: "Уже близко". Этот курорт очень популярен среди львовян и отдыхающих из Трускавца (да и местных тоже), поскольку за вполне приемлемые деньги здесь можно организовать себе замечательный отдых выходного дня. Например, в прошлом сезоне три часа катания здесь стоили 550 гривень, абонемент на день – 700 гривень, а на три дня – 1800 гривень.

Для лыжников здесь доступны как кресельный подъемник, так и бугельный, а также несколько трасс – впрочем, они скорее для начинающих, опытным туристам, которые хотят экстрима и крутых виражей, здесь может быть слишком просто. Есть сноутюбинг и лыжная школа, а перекусить можно как в кафе внизу, так и в колыбе на горе (оттуда, кстати, открываются прекрасные виды на Львовщину). Если вы не фанат катания на лыжах или сноубордах, можно просто подняться на гору на подъемнике и спуститься на нем же за 150 гривень.

Впрочем, львовские туроператоры признаются, что пока отдыхающие не очень спешат бронировать лыжный отдых в Украине. Как отметила менеджер по бронированию туроператора "Відвідай" из Львова Виктория, у них пока заказывают только туры в Буковель: "Относительно спроса – трудно сказать, скорее – посредственно. Нет ажиотажа, но и не скажу, что нет желающих ехать".

Зато большинство львовских туроператоров, с которыми пообщался УНИАН, предпочитают в организации зимних туров за границу – Альпы, Словакия, Польша. Говорят, организовывать поездки по Украине не очень выгодно, в основном туристы сами ищут себе отели и базы отдыха по интернету и не хотят переплачивать за услуги оператора. Хотя в последнее время клиентов, желающих покататься на лыжах в Германии или Италии стало немного меньше – не все имеют разрешение на выезд за границу, а такой отдых, как правило, – семейный досуг.

Закарпатье: приемлемые цены и интересности

Едва ли не наибольшей популярностью среди массовых украинских зимних туристов традиционно пользуются горнолыжные курорты Закарпатья (единственная область Украины без комендантского часа, кстати). Как рассказала УНИАН начальница Управления туризма и курортов Закарпатской ОГА Марианна Готра, несмотря на войну спрос на туристические услуги в регионе есть, и свидетельством этого является хотя бы тот факт, что за 11 месяцев года в области собрано более 22,5 миллионов гривень туристического сбора.

По словам чиновницы, как таковой зимний туристический сезон еще не стартовал, ведь его главное условие – снег. Так, в высокогорных районах, таких как Драгобрат, уже почти две недели царит настоящая зима, а толщина снежного покрова уже достаточная для катания, поэтому отели постепенно заполняются, а посетители уже испытывают трассы. Однако менее высокогорные горнолыжные зоны – такие, как Пилипец, Подобовец и Красия – пока еще ждут снега и, соответственно, туристов.

В Драгобрате можно арендовать двухместный номер в гостинице за 1200-1400 гривень в сутки. Однако минимальный заказ – двое суток. Владелица частной усадьбы "Калина" Оксана говорит, что туристов уже хватает, потому что в горах начал падать снег.

"У нас уже метр снега, мороз держится, подъемники запустили. Сезон начался полным ходом. Свободные места еще есть, но мало, потому что люди начинают звонить и бронировать буквально каждый день", – рассказывает она.

По словам Готры, очень хорошо в последнее время развивается курортная зона Поляны (бывший Свалявский район), где начали активно использовать снежные пушки и уже готовятся к сезону. Благодаря этому кататься в Поляне на лыжах и тюбинге можно даже до конца марта.

В то же время чиновница пока не берется прогнозировать, будет ли этот горнолыжный сезон в регионе удачный, учитывая ситуацию в государстве. Не побуждает к раннему бронированию и отсутствие снега, а также бесснежные предыдущие зимы.

"Определенные бронирования были в начале октября, но уже наблюдаем случаи, когда отдельные гости отменяли резервирование, – уточняет Марианна Готра. – В то же время мы надеемся, что семьи с детьми все же приедут на зимние каникулы, чтобы набраться сил, отдохнуть".

Между тем владелец одной из туристических баз в Пилипце Василий Коваль, у которого мини-отель на восемь номеров и четыре отдельных коттеджа, говорит, что на новогодне-рождественские праздники весь его номерной фонд уже забронирован, причем коттеджи – еще с начала ноября. Стоимость – 21 тысяча гривень за трое суток за дом для 8-9 человек.

"Фактически по 5 января забронированы все места, по 15 января – 60%, а дальше все будет зависеть от погоды, – говорит Василий, – Если снег будет, то будет и турист, если же нет, то будет сложно ... Мы и так последние годы, начиная с ковида, не то, что не имеем заработка, а едва сводим концы с концами, о каком-то развитии вообще речь не идет..."

Пилипец сейчас предлагает более низкие цены на жилье – от 600-700 гривень с человека в сутки, а турбазы и гостиницы вблизи горы Красия – от 1000 гривень за двоих. Между тем, домик с двумя спальнями, гостиной, ванной, кухней вблизи горнолыжного курорта обойдется в 9 тысяч гривень.

Для того, чтобы привлекать туристов, владельцы отелей и турбаз придумывают новые и новые аттракции, особенно в пределах своих курортов. К примеру, если раньше турист ехал покататься на лыжах, то фактически ему предлагали только отель, то сейчас большим спросом пользуются те базы отдыха, где, кроме ночлега, могут предложить еще и баню или чан, винодельню или интересную гастрономию.

"Все больше и больше достопримечательностей создают на Закарпатье для туристов, чтобы наши гости могли не только покататься на лыжах, но и познакомиться с богатой культурой и традициями нашего края, – рассказывает Марианна Готра. – Например, на уровне управления мы разработали аудиогиды по нескольким популярным туристическим маршрутам, например, по замкам Закарпатья, Ужанской долине. Туристы охотно посещают такие маршруты, и мы, даже закарпатцы, которые вроде бы знают свой родной край, интересуемся ими. Например, мало кто знает о том же Виноградовском замке, есть старинные церкви, много чего такого, что вы можете для себя посмотреть".

Параллельно с горнолыжными курортами чрезвычайно популярны на Закарпатье термальные бассейны, и их количество постоянно растет, а действующие – расширяются. Это связано и с перемещением украинцев в западные области, и ростом спроса на рекреационные услуги. Среди них – "Золотая гора", "Косино", "Жаворонок".

Кроме этого, понимая, что снег – роскошь, на которую в последние годы не всегда можно рассчитывать, владельцы туристических усадеб придумывают различные изюминки, чтобы привлечь туристов. Так, например, один из отелей на Драгобрате заманивает тем, что в нем официально находится самый высокогорный бассейн Украины, работающий круглогодично, а средняя температура воды в нем – 34°C.

Другие отели и турбазы тоже наперегонки предлагают такие предложения, как, например, "Фрирайд туры", "Встреча рассвета на вершине горы (выезд на ратраке)" и т.д.

"Мы предлагаем нашим туристам окунуться в настоящую сказку и увидеть чудо – восход солнца над заснеженными вершинами Карпат, поймать первый луч нового дня, – рассказывает администратор одной из туристических баз Мария. – Конечно, такая утренняя экскурсия предполагает, что надо очень тепло одеться, потому что утром в горах может быть значительный минус, сильные ветры. Но мы отвозим гостей на ратраке с кабиной, и благодаря этому не так трудно переносить низкие температуры. Эта аттракция пользуется популярностью".

Горнолыжный сезон на Закарпатье еще только стартует, но уже практически на всех турбазах и гостиницах обнародованы цены на проживание. Так, самый дешевый ночлег, который сейчас можно найти на Booking, стартует от 900 гривень за одно койкоместо, есть и немало предложений по цене в пределах 3000 гривень за двухместный номер. В то же время большой дом для компании на пять спален, с гостиной и тремя ванными комнатами, обойдется в 11 тысяч гривень за сутки.

Цены на прокат снаряжения в этом году тоже известны: лыжи – от 140 гривень, лыжные комплекты – от 250 гривень в сутки, но если брать на несколько суток, то получится дешевле. Арендовать можно все, начиная от лыжных костюмов и заканчивая "подушками под попу" или защитой на колени, многое из лыжного снаряжения можно даже приобрести.

Цены на скипасы в этом году зависят от разновидности подъемника: одноразовый подъем на мультилифте для взрослых и детей на горнолыжном курорте "Драгоборат" обойдется в 40-50 гривень, а на кресельниках – от 50 до 200 гривень.

Буковина: в ожидании снега и туристов

В горнолыжно-туристическом комплексе "Мигово", расположенном в Вижницком районе Черновицкой области на высоте 740 метров над уровнем моря, снег еще не выпал. Но насколько синоптики прогнозируют морозы, поэтому уже на днях здесь планируют запустить снегогенераторы для изготовления искусственного снега. Если минусовая температура будет держаться хотя бы несколько дней, в течение недели на курорте заработают трассы для лыж и сноутюбов, а также ледовая площадка, рассказал УНИАН рассказал руководитель комплекса Вячеслав Мартынюк.

"Первой планируем запустить трассу для сноутюбов. На следующий день при благоприятной погоде, то есть от минус пяти градусов, будем формировать лыжную трассу. Также начинаем заливать ледовую площадку", – отметил он, и добавил, что сейчас для них важно в течение морозов успеть изготовить искусственный снег. Ведь даже если со временем и потеплеет, он будет держаться, потому что тает не так быстро, как естественный, говорит собеседник: "А дальше может быть уже и +5 или даже +10 градусов, это не страшно. Наоборот, как раз комфортная температура для катания".

Точные сроки начала работы лыжных трасс Мартынюк назвать не может. Ведь, кроме погоды, работа снегогенераторов еще зависит от электроснабжения. А с этим сейчас проблемы.

В частности, из-за постоянных обесточиваний в этом году не будет работать смотровой кресельный подъемник, на котором раньше можно было подняться на гору Кичера и насладиться невероятными горными пейзажами. Еще на вершине горы можно было купить напиток или перекус в небольшом кафе, посидеть за столиками, пофотографироваться на качелях. Сейчас же эта аттракция недоступна.

"Представьте себе, если выключится свет и человек застрянет на кресельном подъемнике на высоте десять метров, что тогда? Нужно определенное время, чтобы завести генератор и запустить подъемник снова. Экстрим хорош тогда, когда все хорошо заканчивается. А здесь человек может полчаса прождать на высоте, это опасно. У нас такого, к счастью, еще не случалось, но поэтому и отказались пока от этого подъемника, чтобы и не случилось", – объясняет директор комплекса.

Зато бугельный подъемник на курорте будет работать в любом случае, ведь на лыжах вверх без него никак не поднимешься.

"Даже если выключится свет, мы запустим генератор. Поэтому обесточивание на лыжников никак не повлияют", – уверяет Вячеслав.

На трассе есть горнолыжные спуски с высоты 1200 и 600 метров, но в этом году будет работать только спуск с 600 метров – остальные открыть нет возможности, потому что там – совсем другие нагрузки на электроэнергию и количество работников.

"Надеемся, что основные вопросы, связанные со светом, мы перекроем альтернативными источниками энергии. Для работы бугельных подъемников нам достаточно энергии от генератора. Батареи дадут освещение, обеспечат работу компьютеров, турникетов, касс, проката. Также мы установили солнечные панели мощностью 60 кВт на ресторане и 30 кВт – на отеле. Они дают возможность немного подпитывать аккумулятор. Поэтому мы в этом плане подстраховались. Единственное, если будут выключать свет на 10-12 часов, то, конечно, здесь уже ничего не поможет", – говорит Мартынюк.

На вопрос, хватает ли посетителей, руководитель комплекса лишь грустно вздыхает: "Да как может хватать туристов в войну? Нет, конечно. К нам имеют возможность приехать лишь несколько категорий: женщины, дети и те мужчины, которые не подпадают под мобилизацию. Или же те, кто вернулся с войны и проходит у нас реабилитацию. Вот и все наши посетители. А того количества, которое было до полномасштабной войны, сейчас и близко нет. Кто-то боится ТЦК. Но большинство мужчин – на фронте. Так уже и некому ехать. В конце концов, и настроение сейчас у людей не для отдыха и танцев. Словом, наш бизнес сегодня не живет, а прозябает. Надеемся, что все-таки сможем удержаться и не закрыться. Но как оно будет – только Богу известно".

Номера на рождественско-новогодний период, по его словам, бронируют, но большого ажиотажа нет. Сейчас забронировали около половины. Среди них – немало льготников.

"У нас остались свободные места в период с 28 декабря по 2 января. Потому что дальше заезжает детский лагерь из восточных регионов страны. Хотел сказать, что принимаем детей за полцены, но это даже и той полцены нет в стоимости их путевок. Конечно, мы малышам очень рады. Но если говорить о прибыли, то это не те средства, за счет которых можно выжить. Это только так, чтобы продержаться на плаву и не утонуть", – говорит владелец комплекса.

Если же со снегом не сложится, в "Мигово" предлагают другие развлечения: катание на лошадях, квадроциклах, джип-туры, сауну с чаном.

Что касается цен на курорте "Мигово", то катание на лыжах в высокий сезон стоит 500 гривень в час, а дневной абонемент обойдется в 1150 гривень. Покататься на катке можно за 250 гривень в час с человека (с прокатом коньков), а сноутюбы (высокий сезон – с 24 декабря по 16 января) стоит 400 гривен ьза 30 минут.

Пользоваться карпатским чаном можно за 800 гривень в час, а сауна стоит от 450 гривень в час (в обоих случаях минимальный заказ – 2 часа). Прокат квадроциклов стоит 1000 гривень за 30 минут, а романтическая прогулка на гору Кичеру на санях, запряженных лошадьми – около 2 тысяч гривень.

Проживание в отеле курорта "Мигово" обойдется в сумму от 1400 гривень за ночь в номере на двоих и более людей, однако на праздники (с 24 декабря по 7 января) минимальная стоимость одной ночевки будет составлять от 2400 гривень.

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Последние несколько лет украинские горнолыжные курорты переживают сложные времена – сначала пандемия коронавируса, потом война, и все это на фоне теплых малоснежных зим. Впрочем, пока что большинство из них не сдаются и стараются устраивать украинцам столь необходимый отдых для восстановления сил и психического здоровья.

Мирослава Бзикадзе, Наталья Петервари, Галина Олейник, Марина Григоренко