Новый склон хорошо подойдет для детей и начинающих.

В последние несколько лет зимы в Украине были малоснежными и сравнительно теплыми, поэтому катание на лыжах и сноубордах оказалось под угрозой даже на высокогорных горнолыжных курортах Карпат. Что уж говорить о столице.

Тем не менее, даже в этом горнолыжном сезоне в Киеве таки можно отыскать места, чтобы поспускаться со склонов на лыжах и сноубордах. В частности, еще с середины декабря в столичном Голосеевском парке работает Golosiyv Ski Park, который в своих соцсетях позиционирует себя как "самый длинный склон столицы".

Более того, 9 февраля парк открыл новый склон – возле озера Дидоровка, предназначенный в первую очередь для начинающих и детей. Он имеет синий уровень сложности – комфортный для обучения и катания с прекрасным видом на озеро.

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При этом любители активного отдыха могут прийти в парк как со своим снаряжением, так и взять его напрокат на месте.

Также там работает лыжная школа – для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы.

Ранее УНИАН.Туризм писал, где можно покататься на лыжах в Украинских Карпатах.

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