Также она рассказала, в каких аэропортах будет самая сложная ситуация этим летом.

Летний топ-сезон отпусков традиционно приносит хаос в аэропорты по всему миру, ведь персонал не справляется со слишком большим числом путешественником, что неизбежно приводит к задержкам и даже отменам рейсов.

Эксперт по путешествиям Рэйчел Мамфорд из компании по бронированию отдыха KAYAK поделилась несколькими полезными советами, которые помогут туристам свести к минимуму негативные последствия летнего ажиотажа в аэропортах.

В первую очередь она отмечает, что лучшим временем для путешествий без стресса в теплое время года является поздняя весна.

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"Если вы хотите прибыть в место назначения вовремя, май – самый привлекательный месяц для полетов, поскольку в прошлом году тогда были задержаны всего 31% рейсов по сравнению с июлем и сентябрем, когда этот показатель составил 44%", – цитирует эксперта Daily Mail.

Если же туристу все равно нужно лететь в июле, есть несколько дат, которых стоит избегать, предупредила Рэйчел.

"Те, кто вылетает в июле, постарайтесь избегать полетов 17 и 29 числа, когда в прошлом году билеты были самыми дорогими. 1 августа также, как ожидается, будет самым загруженным днем ​​для полетов, поэтому выбор альтернативной даты поможет избежать толп", – отметила она.

В то же время, по ее словам, выбор раннего рейса является одним из лучших способов избежать задержек. Исследование KAYAK показало, что в прошлом году были задержаны только 15% рейсов, вылетающих в 5 утра, по сравнению с 51% рейсов, вылетающих между 2 и 8 часами вечера.

"Идеальный вариант – перелет до 7 утра, однако, если это не соответствует вашему графику, то постарайтесь избегать перелетов днем ​​и вечером. Кроме того, для тех, кто летит международными рейсами, выбирайте более ранний рейс в 5 утра, если это дешевле, чем поздние ночные рейсы с 9 до 10 вечера", – посоветовала эксперт.

При этом, по словам Рэйчел, путешественникам, у которых нет выбора, кроме как лететь через более крупные и загруженные аэропорты, следует закладывать достаточно времени на пересадку на случай задержек.

"Для межконтинентальных рейсов старайтесь лететь через небольшие аэропорты или летать напрямую, чтобы избежать пересадок", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о забастовках в аэропортах ряда стран Европы во второй половине апреля 2025 года.

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