Задержек поездов, вызванных непогодой, не зафиксировано.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) работает в штатном режиме, несмотря на непогоду.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в соцсети Facebook.

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«Ухудшение погодных условий и снегопад не помешали постоянной, бесперебойной работе железнодорожного транспорта. «Укрзализныця» работает в штатном режиме, задержек поездов, вызванных непогодой, не зафиксировано», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» также сообщила о том, что готовится работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить непрерывность движения, резервные вагоны и составы поездов стоят наготове.

Так, из Львова в Киев сегодня отправляется 13 поездов, при этом специалисты УЗ пристально следят за заполняемостью этих поездов и готовы добавлять места в связи с задержкой рейсов из Международного аэропорта "Львов".

Ухудшение погодных условий

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см), на Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (1-й уровень опасности - желтый).

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Автор: Павел Степанец