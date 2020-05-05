Маски, наклейки и онлайн-регистрация: аэропорт "Будапешт" ввел строгие правила в условиях пандемии (фото)

В аэропорту пассажирам, вылетающим из Будапешта, предлагают использовать систему регистрации багажа самообслуживания и онлайн-регистрацию для минимизации физического контакта.

Венгерский аэропорт "Будапешт", который возобновил полеты, ввел более строгие правила в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Будапешт".

"Аэропорт подготовлен к полетам в соответствии с новыми строгими правилами, а также протоколом аэропорта", - говорится в сообщении.

В связи с пандемией аэропорт уделил больше внимания управлению очередями, помогая поддерживать правильное расстояние между пассажирами с помощью наклеек на полу и информационных табло.

"Наклейки, информирующие о запрете, также прикреплены к определенным сиденьям в терминале SkyCourton, - это также делается для того, чтобы люди, находящиеся там, сохраняли безопасное расстояние", - добавляют в аэропорту.

Также в воздушной гавани установлены приборы с дезинфицирующими средствами. А сотрудников, которые из-за специфики работы не могут соблюдать расстояние в 1,5 метра, обязали носить маски.

Также в аэропорту пассажирам, вылетающим из Будапешта, предлагают использовать систему регистрации багажа самообслуживания и онлайн-регистрацию для минимизации физического контакта.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская компания Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.