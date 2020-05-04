Ограничения во время пандемии: Wizz Air ввела новые правила на своих самолетах

Они заработали с 1 мая.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская компания Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил коммерческий директор Wizz Air Джордж Михалопулос в интервью для ЭП.

"Пассажирам рекомендуется регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн. Также мы рекомендуем пользоваться киосками для самостоятельной сдачи багажа и скринингом пунктов контроля безопасности с быстрым доступом для дальнейшего обеспечения физической дистанции во время подготовки к посадке. Кроме того, на наших самолетах установлены фильтры HEPA, которые очищают воздух в салоне от 99,97% вирусов и бактерий, но члены экипажа и пассажиры все равно должны носить маски в течение полета", - отметил он.

По его словам, экипаж также будет раздавать пассажирам дезинфицирующие салфетки и перестанет распространять бортовые журналы. Среди рекомендаций есть и бесконтактная оплата на борту самолета.

"На тех рейсах, где это позволяют загрузки, экипаж будет наблюдать за соблюдением дистанции между сиденьями. Также мы четко выполняем график ежедневной уборки самолетов: сейчас их дезинфицируют ночью и с учетом всех рекомендаций", - рассказал Михалопулос.

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Относительно стоимости билетов коммерческий директор Wizz Air настроен оптимистично. Он считает, что после пандемии спрос значительно увеличится.

"Мы сейчас изучаем спрос на рынке и возможности перевозчиков этот спрос удовлетворить. Очень интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Китае: там растет спрос, потому что люди в течение длительного периода времени оставались дома. По сути это начало сезона и сейчас спрос растет. Меняется география путешествий, конечно, люди будут больше путешествовать до тех мест, которые меньше были поражены коронавирусом, но спрос растет и наша цель – удовлетворить этот спрос", - подчеркивает он.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air с 1 июля 2020 года открывает новую базу в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320, а также запускает 7 новых маршрутов из Украины.

Wizz Air с 24 марта приостановил выполнение рейсов в/из своей базы в международном аэропорту «Киев» в связи с решением Кабинета министров Украины о временном закрытии большинства украинских аэропортов.

Лоукостер Wizz Air с 1 мая возобновил рейсы из аэропорта Вены в некоторые города Европы. Первые самолеты отправятся в Дортмунд, Эйндховен, Салоники, Лиссабон и Осло. В течение месяца список расширят Рим, Милан, Тенерифе и Валенсия.

Справка УНИАН. Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, который выполняет рейсы по более чем 700 маршрутам с 25 баз, сочетая 155 направлений в 45 странах.

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