Запрет на поездки в США действует с марта 2020 года.

США и Европейский союз отменят ограничения на поездки для полностью вакцинированных граждан. Решение коснется и украинцев, которые направляются в США через европейские союзы.

Об этом сообщает Politico.

При этом посол ЕС в США Ставрос Ламбриндис заявил, что надеется на отмену запрета на поездки в США в ближайшее время.

Запрет на поездки ввел еще Дональд Трамп в марте 2020 года и его продлил нынешний президент Джо Байденом. Запрет распространялся даже на транзит через ЕС, поэтому туристам приходилось путешествовать в обход европейских хабов.

Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые карантинные нормы: деталиПравда, были и исключения, например люди, которые представляли интерес для властей США и получили индивидуальное разрешение на путешествие.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 20 сентября должен встретиться с координатором Белого дома Джеффри Зиентсом и по итогам переговоров стороны сделают объявление. Снятие запрета коснется граждан стран Шенгенской зоны, Великобритании и Ирландии.

Предполагается, что новые правила вступят в силу уже через несколько недель.

Карантин в ЕС из-за коронавируса

30 июня в ЕС впервые определили список третьих стран, граждан которых рекомендовано впускать в ЕС.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения, учитывают эпидситуацию и меры по сдерживанию распространения коронавируса, в частности социальное дистанцирование, а также экономические и социальные факторы. Все эти критерии рассматриваются вместе.

По эпидситуации страны должны были отвечать таким критериям: количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тыс. населения должна быть близким или ниже аналогичных средних показателей стран-членов ЕС. Тенденция выявления новых случаев инфицирования должна быть стабильной или уменьшаться в течение этого периода по сравнению с предыдущими 14 днями.

Позже страны ЕС стали впускать лишь определенные категории граждан Украины - главным образом тех, у кого есть разрешение на работу в другой стране, водителей фур, дипломатов и еще несколько отдельных случаев, например, наличие близких родственников за рубежом или неотложное лечение.

Автор: Анастасия Горбачева