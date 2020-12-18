ЕС по-прежнему не считает Украину безопасной в плане коронавируса и не готов рекомендовать странам-членам разрешить въезд украинцам.

Совет Европейского Союза в очередной раз пересмотрел список "безопасных" третьих стран, для жителей которых страны-члены ЕС должны постепенно отменять ограничения на въезд.

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Как сообщает "Европейская правда", согласно решению, в обновленный список не добавили никаких новых государств. В то же время из него вычеркнули Уругвай. Таким образом, ЕС по-прежнему не считает Украину безопасной в плане коронавируса и не готов рекомендовать странам-членам разрешить въезд украинцам.

В то же время странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей 7 стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Также странам-членам рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая - Гонконга и Макао при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

"Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение путешествий, охватывают, в частности, эпидемическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно", - пояснили в ЕС.

Страны, ассоциированные с Шенгеном (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), также принимают участие в этой рекомендации.

Туризм и коронавирус

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Автор: Марина Григоренко