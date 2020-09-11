В "зеленой" зоне оказались четыре популярные среди украинцев туристические страны.

В Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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Соответствующий список стран с информацией о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения по состоянию на 11 сентября обнародован на сайте ведомства.

Какие страны попали в «красную» зону

В перечень «красной» зоны вошли 44 страны, тогда как неделю назад их было 50. После возвращения из этих стран украинцы и те иностранцы, кому разрешен въезд в страну, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней с применением приложения «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

В «красный» список, в частности попали Израиль, Аргентина, Мальдивы, Перу, Испания, Бразилия, США, Республика Молдова, Франция, Монако и десятки других стран. Также в списке две популярные среди украинских туристов страны - Хорватия и Черногория.

Какие страны попали в «зеленую» зону

Всего в «зеленую» зону попали 156 стран + Украина, тогда как неделю назад их было 150. Украина входит в перечень стран «зеленой зоны» с показателем активных больных COVID-19 составляет 88,1 человека на 100 тысяч населения.

Также в «зеленой зоне» оказались Румыния, Чехия, Мальта, Армения, Северная Македония, Мексика, Австрия, Нидерланды, Швейцария, Португалия, Бельгия, Венгрия, РФ, Казахстан, Великобритания, Ирландия, Дания, Италия, Греция, Беларусь, Швеция, Польша, Германия, Азербайджан, Грузия, Сейшельские острова и другие.

Из стран, в которые украинцы могут полететь на отдых, в «зеленую зону» входят Албания, Болгария, Египет и Турция. Граждане, прибывающие из стран «зеленой» зоны, въезжают на территорию Украины без ограничений.

Как страны делят на «красную» и «зеленую» зоны:

С 1 августа в Украине изменили подход к формированию перечня стран «красной» и «зеленой» зон по показателям распространения коронавируса. Теперь используется европейская система распределения стран по двум показателям - прирост новых больных COVID-19 и общий процент больных COVID-19.

Страна относится в «красную зону», если в ней показатель прироста больных COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель в Украине и если процент инфицированных коронавирусом в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с предыдущими двумя неделями, превышает 30%.

Какие туристические страны открыты для украинцев

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Авторы: Марина Григоренко, Константин Гончаров