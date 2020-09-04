Министерство здоровья Украины 4 сентября 2020 года вновь обновило список стран «красной» и «зеленой» зон.
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Как сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ), в «зеленую» зону вернулась Албания.
Какие страны попали в «зеленую» зону
Всего в «зеленую» зону попали 150 стран + Украина, тогда как две недели назад их было 123. По приезду из них не нужно проходить самоизоляцию или делать тест на коронавирус.
Из стран, в которые украинцы могут полететь на отдых, в «зеленую зону» на этой неделе перешла Албания, также там остаются Болгария, Египет и Турция.
Какие страны попали в «красную зону»
В «красной» зоне сейчас находятся 50 стран. После возвращения с отдыха в этих странах украинцы должны пойти на самоизоляцию на 14 дней с применением приложении «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.
Из них к популярным туристическим направлениям, куда украинцы могут полететь на отдых, относятся Хорватия и Черногория.
Какие туристические страны открыты для украинцев
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