Всего в «зеленую» зону попали 150 стран + Украина.

Министерство здоровья Украины 4 сентября 2020 года вновь обновило список стран «красной» и «зеленой» зон.

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Как сообщается в Telegram-канале Государственного агентства по развитию туризма (ДАРТ), в «зеленую» зону вернулась Албания.

Какие страны попали в «зеленую» зону

Всего в «зеленую» зону попали 150 стран + Украина, тогда как две недели назад их было 123. По приезду из них не нужно проходить самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

Из стран, в которые украинцы могут полететь на отдых, в «зеленую зону» на этой неделе перешла Албания, также там остаются Болгария, Египет и Турция.

Какие страны попали в «красную зону»

В «красной» зоне сейчас находятся 50 стран. После возвращения с отдыха в этих странах украинцы должны пойти на самоизоляцию на 14 дней с применением приложении «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Из них к популярным туристическим направлениям, куда украинцы могут полететь на отдых, относятся Хорватия и Черногория.

Какие туристические страны открыты для украинцев

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Автор: Марина Григоренко